В Мелитополе вскрыли тайник с оружием националистов

Также на месте были задержаны два человека, предположительно, являющиеся участниками одного из украинских националистических батальонов, которые действовали в городе до прихода ВС РФ.

Сотрудники милиции обнаружили и вскрыли тайник с оружием в одном из районов Мелитополя. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на корреспондента на месте событий.

Журналист передаёт, что схрон располагался в подвале гаража. Внутри были найдены стрелковое оружие, гранатомёты, боеприпасы и флаг 3-го механизированного батальона украинской армии.

Также на месте были задержаны два человека, предположительно, являющиеся участниками одного из украинских националистических батальонов, которые действовали в Мелитополе до прихода Вооружённых сил Российской Федерации. Сейчас с ними ведутся следственные мероприятия.

Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ нашли в доме украинского националиста арсенал и флаги "Правого сектора"*. В марте он просил жену спрятать всю "запрещёнку", но та не успела. В результате российские силовики нашли также нацистскую литературу.