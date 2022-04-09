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Опубликовано 9 апреля 2022, 14:35
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В Мелитополе вскрыли тайник с оружием националистов

Также на месте были задержаны два человека, предположительно, являющиеся участниками одного из украинских националистических батальонов, которые действовали в городе до прихода ВС РФ.

Сотрудники милиции обнаружили и вскрыли тайник с оружием в одном из районов Мелитополя. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на корреспондента на месте событий.

Журналист передаёт, что схрон располагался в подвале гаража. Внутри были найдены стрелковое оружие, гранатомёты, боеприпасы и флаг 3-го механизированного батальона украинской армии.

Также на месте были задержаны два человека, предположительно, являющиеся участниками одного из украинских националистических батальонов, которые действовали в Мелитополе до прихода Вооружённых сил Российской Федерации. Сейчас с ними ведутся следственные мероприятия.

РИА: Ветераны ВСУ обсуждали расправу над жителями Мелитополя
РИА: Ветераны ВСУ обсуждали расправу над жителями Мелитополя

Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ нашли в доме украинского националиста арсенал и флаги "Правого сектора"*. В марте он просил жену спрятать всю "запрещёнку", но та не успела. В результате российские силовики нашли также нацистскую литературу.

* Деятельность экстремистской организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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Getty Images / Oleksandr Rupeta / NurPhoto

Григорий Воронцов
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