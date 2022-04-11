Мэр Мелитополя объявила о возобновлении работы школ и детсадов

По её словам, несколько дней назад уже открылись вузы, техникумы и колледжи. Также идёт образовательный процесс в технических училищах.

Школы и детские сады в Мелитополе, который находится под контролем российских войск с 24 февраля, снова начнут работать с 11 апреля. Местные власти сделают всё, чтобы дети смогли закончить учебный год. Об этом рассказала мэр города Галина Данильченко.

"У нас с 4 апреля открылись вузы, техникумы и колледжи. Заработали технические училища. Студенты приступили к занятиям. 11 апреля мы открываем школы и детские садики, для того чтобы дети смогли закончить учебный год, закончить программу обучения и, естественно, перейти в следующие классы", — приводит её слова РИА "Новости".