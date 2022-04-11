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Регион
Опубликовано 11 апреля 2022, 00:06
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Мэр Мелитополя объявила о возобновлении работы школ и детсадов

По её словам, несколько дней назад уже открылись вузы, техникумы и колледжи. Также идёт образовательный процесс в технических училищах.

Школы и детские сады в Мелитополе, который находится под контролем российских войск с 24 февраля, снова начнут работать с 11 апреля. Местные власти сделают всё, чтобы дети смогли закончить учебный год. Об этом рассказала мэр города Галина Данильченко.

"У нас с 4 апреля открылись вузы, техникумы и колледжи. Заработали технические училища. Студенты приступили к занятиям. 11 апреля мы открываем школы и детские садики, для того чтобы дети смогли закончить учебный год, закончить программу обучения и, естественно, перейти в следующие классы", — приводит её слова РИА "Новости".

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Как ранее сообщал Лайф, Вечный огонь зажёгся на мемориале "Братская могила" после освобождения Мелитополя. На торжественном мероприятии присутствовала рок-певица Юлия Чичерина, которая лично зажгла пламя. Выступая, она отметила, что теперь в городе снова "бьётся сердце".

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Pixabay

Иван Косицын
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