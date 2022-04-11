ВС Германии готовят спецрейс для перевозки раненых украинцев в ФРГ
С начала проведения специальной военной операции это первый подобный рейс. При этом ранее военных Незалежной уже доставляли в страну для лечения.
Вооружённые силы ФРГ готовят специальный рейс для транспортировки раненых украинцев в Германию, передаёт агентство DPA. По данным издания, самолёт Airbus A310 MedEvac планирует вылететь из Кёльна в Жешув на юго-востоке Польши, а затем доставить детей и взрослых на лечение в ФРГ.
С начала проведения специальной военной операции на Украине это первый подобный рейс. Однако ранее, как отметили в материале, украинских военных, которым требовалась медицинская помощь, уже доставляли в Германию.
Лайф также сообщал, что в Германии рассказали о планах Украины закупить 35 немецких бронемашин Marder. При этом ранее в военном ведомстве ФРГ неоднократно заявляли, что больше не имеют резервов для поставок вооружения Киеву.
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