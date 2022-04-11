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Регион
Опубликовано 11 апреля 2022, 05:25
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ВС Германии готовят спецрейс для перевозки раненых украинцев в ФРГ

С начала проведения специальной военной операции это первый подобный рейс. При этом ранее военных Незалежной уже доставляли в страну для лечения.

Вооружённые силы ФРГ готовят специальный рейс для транспортировки раненых украинцев в Германию, передаёт агентство DPA. По данным издания, самолёт Airbus A310 MedEvac планирует вылететь из Кёльна в Жешув на юго-востоке Польши, а затем доставить детей и взрослых на лечение в ФРГ.

С начала проведения специальной военной операции на Украине это первый подобный рейс. Однако ранее, как отметили в материале, украинских военных, которым требовалась медицинская помощь, уже доставляли в Германию.

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Лайф также сообщал, что в Германии рассказали о планах Украины закупить 35 немецких бронемашин Marder. При этом ранее в военном ведомстве ФРГ неоднократно заявляли, что больше не имеют резервов для поставок вооружения Киеву.

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Pixabay

Оксана Попова
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