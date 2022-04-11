Депутат Рады Железняк пожаловался на отказ иностранных компаний уходить из России

По его словам, всего существует 900 международных организаций, которые работают на Украине и в РФ, при этом 200 из них намерены сохранить оба рынка.

У Украины возникли проблемы с компаниями из Китая, Индии, Франции, Италии, Австрии и Венгрии, так как они не хотят уходить с российского рынка в качестве протеста из-за "Операции Z". Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

"Наибольшая проблема у нас с Китаем, с компаниями из Австрии, Венгрии, Франции, Италии и Индии. Это наиболее проблемные рынки, компании которых не хотят выходить из РФ", — сказал нардеп в эфире телеканала "Украина 24".

Он отметил, что существует всего 900 международных компаний, которые работают на Украине и в России. 200 из них, несмотря на давление Киева, отказываются прекращать свою деятельность в РФ. К ним относятся Metro, Societe General, Danon, Leroy Merlin, Anheuser-Busch InBev.