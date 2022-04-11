Дания и Швеция возобновили выдачу россиянам всех типов виз
Кроме того, эти страны объявили о снятии антиковидных запретов. В самоизоляции и ПЦР-тестах больше не будет необходимости.
В Дании и Швеции отменены все ограничения по выдаче виз гражданам России. Получить можно любой тип разрешения на въезд, в том числе и с целью туризма, говорится на сайте визового оператора Дании VFS Global.
"Стандартное время рассмотрения визовых заявлений для граждан России, обращающихся, например, с целью посещения друзей, родственников, туризма, составляет до десяти календарных дней (время доставки не включено) в соответствии с соглашением об упрощении визового режима между Данией и Россией. Подать заявление можно на любую категорию визы — никаких ограничений нет", — отмечается в сообщении.
Датские власти также убрали все антикоронавирусные барьеры. Теперь при посещении страны не потребуются ПЦР-тесты или самоизоляция. Гостям из России, как пояснили в посольстве, рекомендуется брать с собой наличную валюту, поскольку Visa и MasterCard приостановили оказание услуг банкам РФ.
Швеция тоже возобновила приём документов на визы для россиян. В дипмиссии уточнили, что срок рассмотрения заявлений может быть больше, чем обычно, поскольку "многие люди хотят путешествовать".
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах визового характера для недружественных стран. Согласно документу, Москва приостанавливает действие ряда пунктов соглашений об упрощении выдачи виз с ЕС, Норвегией, Данией, Исландией, Швейцарией и Лихтенштейном.
ТАСС / Михаил Почуев