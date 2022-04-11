Дания и Швеция возобновили выдачу россиянам всех типов виз

Кроме того, эти страны объявили о снятии антиковидных запретов. В самоизоляции и ПЦР-тестах больше не будет необходимости.

В Дании и Швеции отменены все ограничения по выдаче виз гражданам России. Получить можно любой тип разрешения на въезд, в том числе и с целью туризма, говорится на сайте визового оператора Дании VFS Global.

"Стандартное время рассмотрения визовых заявлений для граждан России, обращающихся, например, с целью посещения друзей, родственников, туризма, составляет до десяти календарных дней (время доставки не включено) в соответствии с соглашением об упрощении визового режима между Данией и Россией. Подать заявление можно на любую категорию визы — никаких ограничений нет", — отмечается в сообщении.

Датские власти также убрали все антикоронавирусные барьеры. Теперь при посещении страны не потребуются ПЦР-тесты или самоизоляция. Гостям из России, как пояснили в посольстве, рекомендуется брать с собой наличную валюту, поскольку Visa и MasterCard приостановили оказание услуг банкам РФ.

Швеция тоже возобновила приём документов на визы для россиян. В дипмиссии уточнили, что срок рассмотрения заявлений может быть больше, чем обычно, поскольку "многие люди хотят путешествовать".