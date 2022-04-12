Десятки украинских военных из трёх бригад ВСУ перешли на сторону ДНР
Также сообщается, что за последние сутки силы республики уничтожили два танка, три БМП, четыре бронированных и два грузовых автомобиля.
Десятки украинских военных из трёх бригад ВСУ добровольно сложили оружие и перешли на сторону Донецкой Народной Республики. Об этом заявила во вторник Народная милиция ДНР.
"27 военнослужащих 56-й, 54-й и 25-й бригад добровольно сложили оружие и перешли на сторону Донецкой Народной Республики", — сказано в сообщении.
Также сообщается, что за последние сутки силы ДНР уничтожили два украинских танка, три БМП, четыре бронированных и два грузовых автомобиля. Кроме того, ликвидировано две огневые позиции 120-мм миномётных расчётов ВСУ, захвачены два бронеавтомобиля и танк.
Ранее украинские националисты на бронетехнике попытались с боем вырваться из Мариуполя. Попытку пресекли ВС России. Они уничтожили три танка ВСУ, пять боевых машин пехоты и семь автомобилей. Более 40 киевских солдат добровольно сложили оружие и сдались в плен.
ТАСС / Александр Река