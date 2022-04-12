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Регион
Опубликовано 12 апреля 2022, 08:12
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Десятки украинских военных из трёх бригад ВСУ перешли на сторону ДНР

Также сообщается, что за последние сутки силы республики уничтожили два танка, три БМП, четыре бронированных и два грузовых автомобиля.

Десятки украинских военных из трёх бригад ВСУ добровольно сложили оружие и перешли на сторону Донецкой Народной Республики. Об этом заявила во вторник Народная милиция ДНР.

"27 военнослужащих 56-й, 54-й и 25-й бригад добровольно сложили оружие и перешли на сторону Донецкой Народной Республики", — сказано в сообщении.

Также сообщается, что за последние сутки силы ДНР уничтожили два украинских танка, три БМП, четыре бронированных и два грузовых автомобиля. Кроме того, ликвидировано две огневые позиции 120-мм миномётных расчётов ВСУ, захвачены два бронеавтомобиля и танк.

Комбат "Востока" заявил о попытке националистов вырваться из Мариуполя под видом сил ДНР
Комбат "Востока" заявил о попытке националистов вырваться из Мариуполя под видом сил ДНР

Ранее украинские националисты на бронетехнике попытались с боем вырваться из Мариуполя. Попытку пресекли ВС России. Они уничтожили три танка ВСУ, пять боевых машин пехоты и семь автомобилей. Более 40 киевских солдат добровольно сложили оружие и сдались в плен.

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ТАСС / Александр Река

Оксана Попова
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