Жительница Мариуполя назвала Зеленского "шибздиком" и пристыдила его за страх перед нацбатами

По мнению собеседницы Лайфа, именно из боязни украинский лидер идёт на поводу у националистов.

Жительница Мариуполя высказалась по поводу действующего президента Украины Владимира Зеленского. Видео © LIFE

Жительница Мариуполя, не стесняясь в выражениях, высказалась по поводу действующей украинской власти. По её словам, люди поверили президенту Незалежной Владимиру Зеленскому, выбрали его, а он попал под влияние националистов.

"Этого шибздика выбрали, а оно, чучело, пошло: "Байден — мяйден, Джо — мо". Так бы сказать ему всё в глаза!" — сказала она, еле сдерживая эмоции.

По её словам, простой народ поверил в украинского лидера, а оказалось, что он боится националистов и идёт у них на поводу.

"Они ж как дикари: факела позажигали и бегали как придурки возле этой Рады. А у него, видно, срачка начиналась, когда он их видел. И всё, как они, подчинялся — "Батька наш — Бандера" — чёрти что", — говорит пенсионерка.

А ранее житель Мариуполя рассказал, что сжёг свой украинский паспорт после того, как глава государства Владимир Зеленский дал звание Героя Украины командиру 1-й штурмовой роты "Правого сектора"* Дмитрию Коцюбайло. Он назвал Дмитрия Коцюбайло подонком и процитировал его фразу: "Костями детей Донбасса мы будем кормить наших собак".