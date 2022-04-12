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Опубликовано 12 апреля 2022, 11:35
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Секретная служба НАТО с румынской ЧВК начала следить за российскими кораблями в Одессе

По некоторым данным, у них имеется оборудование для определения точных координат любого судна в акватории Чёрного моря в радиусе до 200 км.

В Одессе начала отслеживать корабли ВМФ России секретная мониторинговая группа НАТО, в состав которой входят сотрудники румынской частной военной компании Nordstarsupport Group. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в российских силовых ведомствах.

"В одном из пригородов Одессы действует секретная база мониторинговой группы НАТО с оборудованием, которое позволяет осуществлять определение точных координат любого корабля в акватории Чёрного моря в радиусе до 200 км. Главными специалистами являются сотрудники румынской ЧВК Nordstarsupport Group", — рассказал собеседник агентства.

Информаторы в украинских войсках сообщили ему также, что целью группы является не допустить высадку российского десанта в Одесской области. По его словам, сотрудники спецслужб должны выдавать целеуказание местонахождения российских военных кораблей для наведения украинских противокорабельных ракет "Нептун".

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Ранее Лайф писал о том, что в Одессе заметили украинских военных, переодетых в российскую форму. По мнению заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского, это может свидетельствовать о подготовке очередной "масштабной и кровавой" провокации против нашей страны.

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Александра Васильева
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