Авиация ВКС России уничтожила 38 военных объектов Украины
А в Луганской области российскими артиллерийскими подразделениями нанесены огневые удары по шести опорным пунктам подразделений 24-й украинской отдельной механизированной бригады.
Вооружённые силы Российской Федерации уничтожили ещё 38 военных объектов Украины в ходе проведения "Операции Z", сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражено 38 военных объектов Украины. Среди них склад боеприпасов Тошковка в Луганской области, а также восемь районов сосредоточения украинской боевой техники в населённых пунктах Глазуновка, Пятигорское и Пришиб Харьковской области", — отметил он.
Также ПВО России сбили в воздухе два беспилотных летательных аппарата над Очаковом и Николаевом. А в районе Попасной Луганской области российскими артиллерийскими подразделениями нанесены огневые удары по шести опорным пунктам подразделений 24-й украинской отдельной механизированной бригады. В результате ударов уничтожено более 120 бойцов, 11 единиц бронетехники и 14 автомобилей различного назначения.
Всего с начала проведения спецоперации уничтожено 130 самолётов, 99 вертолётов, 244 ЗРК, 445 дронов, 2153 танка и других боевых бронированных машин, 241 установка реактивных систем залпового огня, 924 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 2063 единицы специальной военной автомобильной техники.
Ранее украинские националисты на бронетехнике попытались с боем вырваться из Мариуполя. Попытку пресекли ВС России. Они уничтожили три танка ВСУ, пять боевых машин пехоты и семь автомобилей. Более 40 киевских солдат добровольно сложили оружие и сдались в плен.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ