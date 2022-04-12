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Опубликовано 12 апреля 2022, 17:00
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Авиация ВКС России уничтожила 38 военных объектов Украины

А в Луганской области российскими артиллерийскими подразделениями нанесены огневые удары по шести опорным пунктам подразделений 24-й украинской отдельной механизированной бригады.

Вооружённые силы Российской Федерации уничтожили ещё 38 военных объектов Украины в ходе проведения "Операции Z", сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражено 38 военных объектов Украины. Среди них склад боеприпасов Тошковка в Луганской области, а также восемь районов сосредоточения украинской боевой техники в населённых пунктах Глазуновка, Пятигорское и Пришиб Харьковской области", — отметил он.

Также ПВО России сбили в воздухе два беспилотных летательных аппарата над Очаковом и Николаевом. А в районе Попасной Луганской области российскими артиллерийскими подразделениями нанесены огневые удары по шести опорным пунктам подразделений 24-й украинской отдельной механизированной бригады. В результате ударов уничтожено более 120 бойцов, 11 единиц бронетехники и 14 автомобилей различного назначения.

Всего с начала проведения спецоперации уничтожено 130 самолётов, 99 вертолётов, 244 ЗРК, 445 дронов, 2153 танка и других боевых бронированных машин, 241 установка реактивных систем залпового огня, 924 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 2063 единицы специальной военной автомобильной техники.

Десятки украинских военных из трёх бригад ВСУ перешли на сторону ДНР
Десятки украинских военных из трёх бригад ВСУ перешли на сторону ДНР

Ранее украинские националисты на бронетехнике попытались с боем вырваться из Мариуполя. Попытку пресекли ВС России. Они уничтожили три танка ВСУ, пять боевых машин пехоты и семь автомобилей. Более 40 киевских солдат добровольно сложили оружие и сдались в плен.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Андрей Бражников
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