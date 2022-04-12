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Регион
Опубликовано 12 апреля 2022, 18:05

Светлана Журова не исключила, что русских детей придётся вывозить из недружественных стран

По её мнению, россияне попали в трудную жизненную ситуацию за рубежом из-за своего происхождения.

Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по международным делам Светлана Журова не исключила в ходе круглого стола ЭИСИ, что русских детей придётся вывозить из недружественных стран из-за агрессии против россиян на Западе и доминирования там культуры отмены.

"Я не знаю, чего ожидать. Возможно, детей с русскими корнями придётся перевозить в Россию, если это будет возможно. Мы помним, как нам приходилось вытаскивать сирийских детей, которые находились в руках террористов", — сказала она и отметила, что россияне попали в трудную жизненную ситуацию за рубежом из-за своего происхождения.

В свою очередь руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов заявил, что в настоящее время власти западных стран не могут высказаться даже в качестве фигуры речи с уважением к России.

"Сегодня ни у одного западного лидера нет права на свою позицию, они должны быть едины. Культура отмены не даёт права на разнообразие своей публичной позиции", — заявил Кузнецов.
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Ранее Москалькова заявила о травле и нападках на россиян за рубежом. Она отметила, что озлобленные люди оскорбляют школьников и студентов родом из РФ, а жители Европы и США винят их в происходящем на Украине только за то, что они русские.

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ТАСС / Донат Сорокин

Николь Вербер
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