Светлана Журова не исключила, что русских детей придётся вывозить из недружественных стран

По её мнению, россияне попали в трудную жизненную ситуацию за рубежом из-за своего происхождения.

Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по международным делам Светлана Журова не исключила в ходе круглого стола ЭИСИ, что русских детей придётся вывозить из недружественных стран из-за агрессии против россиян на Западе и доминирования там культуры отмены.

"Я не знаю, чего ожидать. Возможно, детей с русскими корнями придётся перевозить в Россию, если это будет возможно. Мы помним, как нам приходилось вытаскивать сирийских детей, которые находились в руках террористов", — сказала она и отметила, что россияне попали в трудную жизненную ситуацию за рубежом из-за своего происхождения.

В свою очередь руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов заявил, что в настоящее время власти западных стран не могут высказаться даже в качестве фигуры речи с уважением к России.

"Сегодня ни у одного западного лидера нет права на свою позицию, они должны быть едины. Культура отмены не даёт права на разнообразие своей публичной позиции", — заявил Кузнецов.