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Регион
Опубликовано 12 апреля 2022, 18:03

Журналисты из России и ЛНР попали под обстрел украинской армии

Они занимались съёмкой последствий ударов ВСУ, когда по населённому пункту снова открыли артиллерийский огонь.

Журналисты из России и Луганской Народной Республики (ЛНР) попали под обстрел со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) во время работы в посёлке Фрунзе. Об инциденте сообщили в Народной милиции ЛНР.

"Во время фиксации последствий обстрела со стороны ВСУ в посёлке Фрунзе под артиллерийский обстрел попала группа журналистов", — говорится в заявлении ведомства.

Корреспондент Первого канала Куксенкова была ранена при обстреле ВСУ в Мариуполе
Корреспондент Первого канала Куксенкова была ранена при обстреле ВСУ в Мариуполе

Ранее сообщалось, что корреспондент российского издания "Известия" Родион Северьянов получил ранение под Мариуполем. Снайперская пуля попала журналисту в ногу.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Андрей Бражников
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