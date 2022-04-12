Журналисты из России и ЛНР попали под обстрел украинской армии
Они занимались съёмкой последствий ударов ВСУ, когда по населённому пункту снова открыли артиллерийский огонь.
Журналисты из России и Луганской Народной Республики (ЛНР) попали под обстрел со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) во время работы в посёлке Фрунзе. Об инциденте сообщили в Народной милиции ЛНР.
"Во время фиксации последствий обстрела со стороны ВСУ в посёлке Фрунзе под артиллерийский обстрел попала группа журналистов", — говорится в заявлении ведомства.
Ранее сообщалось, что корреспондент российского издания "Известия" Родион Северьянов получил ранение под Мариуполем. Снайперская пуля попала журналисту в ногу.
ТАСС / Сергей Бобылев