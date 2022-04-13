ФСБ задержала крымчанина за призывы в соцсети к убийству депутатов Госдумы
По версии следствия, соответствующие сообщения 41-летний мужчина публиковал на своей странице во "ВКонтакте". В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.
Кадры задержания мужчины, который призывал к убийству депутатов Госдумы. Видео © Крыминформ
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) задержала жителя Крыма, который призывал убивать депутатов Госдумы. Об этом сообщает агентство "Крыминформ".
По версии следствия, соответствующие призывы 41-летний мужчина публиковал на своей странице во "ВКонтакте". Уточняется, что злоумышленника задержали в Бахчисарае. По данным ФСБ, задержанный придерживался радикальных взглядов.
В отношении крымчанина заведено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершённые с использованием информационно-коммуникационных сетей, в том числе Интернета").
Ранее Лайф сообщал, что в Москве был арестован россиянин, пытавшийся вступить в один из украинских нацбатов. Мужчина собирался покинуть территорию страны для участия в боевых действиях против России. Он был задержан сотрудниками ФСБ.