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Опубликовано 13 апреля 2022, 13:38

ФСБ задержала крымчанина за призывы в соцсети к убийству депутатов Госдумы

По версии следствия, соответствующие сообщения 41-летний мужчина публиковал на своей странице во "ВКонтакте". В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

Кадры задержания мужчины, который призывал к убийству депутатов Госдумы. Видео © Крыминформ

Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) задержала жителя Крыма, который призывал убивать депутатов Госдумы. Об этом сообщает агентство "Крыминформ".

По версии следствия, соответствующие призывы 41-летний мужчина публиковал на своей странице во "ВКонтакте". Уточняется, что злоумышленника задержали в Бахчисарае. По данным ФСБ, задержанный придерживался радикальных взглядов.

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В отношении крымчанина заведено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершённые с использованием информационно-коммуникационных сетей, в том числе Интернета").

Ранее Лайф сообщал, что в Москве был арестован россиянин, пытавшийся вступить в один из украинских нацбатов. Мужчина собирался покинуть территорию страны для участия в боевых действиях против России. Он был задержан сотрудниками ФСБ.

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Крыминформ

Наталья Исакова
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