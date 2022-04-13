Медведев предостерёг украинские власти от попыток "выбивания показаний" из Медведчука

Зампредседателя Совбеза отметил, что "отдельные уродцы" из числа представителей официального Киева намерены "быстро и справедливо" осудить политика, а затем обменять на пленных украинцев.

Представителям украинской власти, собирающимся "выбивать показания" из пленённого в Незалежной лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, стоит внимательно оглядываться по сторонам, чтобы самим не стать военнопленными. Об этом в своём телеграм-канале сообщил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

"Отдельные уродцы, именующие себя украинскими властями, сообщают, что хотят выбить показания из Виктора Медведчука, "быстро и справедливо" осудить его, а затем обменять на пленных. Этим деятелям стоит внимательно оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь, чтобы самим не оказаться в числе обмениваемых лиц", — написал он.

Напомним, что ранее советник главы МВД Украины Вадим Денисенко заявил, что Киев должен добиться от Медведчука "дачи определённых показаний". Также, по его словам, в идеале было бы провести над политиком судебный процесс и назначить ему тюремный срок, а только потом уже обменять.