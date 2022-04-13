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Опубликовано 13 апреля 2022, 12:08

Рябков: США отказались от переговоров по безопасности с РФ из-за событий на Украине

Заместитель министра иностранных дел отметил, что российские власти приняли такое решение американских коллег к сведению.

Соединённые Штаты Америки отказались проводить переговоры по безопасности с Россией из-за событий на Украине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с ТАСС.

"Что касается консультаций с американцами о согласовании возможной новой договорённости или договорённостей в сфере стратстабильности, а также переговоров по гарантиям безопасности, то США отказались от дальнейшего диалога под предлогом событий вокруг Украины", — сказал он.

Заместитель министра иностранных дел РФ отметил, что российские власти приняли такое решение Вашингтона к сведению.

Посольство РФ опровергло заявление США о применении Россией химоружия на Украине
Посольство РФ опровергло заявление США о применении Россией химоружия на Украине

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Москва надеется на возращение США к диалогу по вопросам безопасности. По словам диппредставителя, стороны обречены сотрудничать по всем стратегическим вопросам: борьбе с коронавирусом, изменению климата, а также по темам Арктики и кибербезопасности.

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ТАСС / ЕРА / MAXIM SHEMETOV / POOL

Евгения Колесникова
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