ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 апреля 2022, 12:26

Сотрудники "ЛУКойла" из Волгограда передали российским военным лекарства и одежду

Отмечается, что данная инициатива получила широкий отклик среди работников нефтяной компании. Сейчас все необходимые вещи переданы ветеранской организации, вскоре их уже доставят на Украину в часть.

Сотрудники волгоградского отделения "ЛУКойла" передали российским военным, которые принимают участие в "Операции Z" на Украине, вещи первой необходимости, тёплую одежду и лекарства. Об этом сообщает агентство "Федерал пресс".

"К нам поступило обращение от местной организации ветеранов с просьбой оказать содействие вооружённой части, базирующейся в Волгограде. Сейчас их бойцы проходят службу в зоне спецоперации на Украине. Мы сотрудникам рассказали, что необходимо, и они принесли", — рассказали об инициативе в нефтяной компании.

12 стран, граждане которых поддерживают Москву в военной операции на Украине
12 стран, граждане которых поддерживают Москву в военной операции на Украине

Отмечается, что такая идея получила широкий отклик среди работников. Сейчас все необходимые вещи переданы ветеранской организации, вскоре их уже доставят в часть.

Ранее Лайф рассказывал, что на Украине за поддержку "Операции Z" арестовали священника. По данным следствия, настоятель храма публично поддерживал действия властей РФ и позицию главы РПЦ патриарха Кирилла. Также утверждается, что он давал указания прихожанам по оказанию помощи ВС РФ.

BannerImage

Telegram / Минобороны РФ

Наталья Исакова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Военнослужащие
  • лукойл
  • Общество
  • Волгоградская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar