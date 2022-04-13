Сотрудники "ЛУКойла" из Волгограда передали российским военным лекарства и одежду

Отмечается, что данная инициатива получила широкий отклик среди работников нефтяной компании. Сейчас все необходимые вещи переданы ветеранской организации, вскоре их уже доставят на Украину в часть.

Сотрудники волгоградского отделения "ЛУКойла" передали российским военным, которые принимают участие в "Операции Z" на Украине, вещи первой необходимости, тёплую одежду и лекарства. Об этом сообщает агентство "Федерал пресс".

"К нам поступило обращение от местной организации ветеранов с просьбой оказать содействие вооружённой части, базирующейся в Волгограде. Сейчас их бойцы проходят службу в зоне спецоперации на Украине. Мы сотрудникам рассказали, что необходимо, и они принесли", — рассказали об инициативе в нефтяной компании.

Отмечается, что такая идея получила широкий отклик среди работников. Сейчас все необходимые вещи переданы ветеранской организации, вскоре их уже доставят в часть.