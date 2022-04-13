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Регион
Опубликовано 13 апреля 2022, 12:56
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Военные следователи обнаружили временный пункт дислокации ВСУ в ЛНР

В ходе осмотра пункта была найдена служебная документация, а также иностранное противотанковое оружие NLAW. Кроме того, украинские силовики оставили шприцы и фотографии с американскими наёмниками.

На территории Луганской Народной Республики (ЛНР) военные следователи обнаружили временный пункт дислокации

украинской войсковой части 42-го отдельного мотопехотного батальона в селе Трёхизбенка. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ в телеграм-канале.

"Сотрудниками военного следственного отдела СК РФ в ходе выезда в населённый пункт Трёхизбенка совместно с войсками Народной милиции ЛНР обнаружен временный пункт дислокации войсковой части А4395 (42-й отдельный мотопехотный батальон), входящий в состав войсковой части А1736 (57-я отдельная мотопехотная бригада)", — говорится в сообщении.

СК РФ проведёт следственные действия с украинскими военными, сдавшимися в плен в Мариуполе
СК РФ проведёт следственные действия с украинскими военными, сдавшимися в плен в Мариуполе

В ходе осмотра пункта была найдена служебная документация, а также иностранное противотанковое оружие NLAW. Кроме того, украинские силовики оставили шприцы и фотографии с американскими наёмниками.

Ранее Лайф рассказывал, что СКР возбудил уголовное дело против командира Грузинского легиона Мамуки. Согласно версии следствия, Мамулашвили вовлёк в качестве наёмников в боевые действия против представителей ДНР, ЛНР и ВС РФ не менее 24 соотечественников.

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YouTube / Следственный комитет РФ

Наталья Исакова
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