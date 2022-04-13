Военные следователи обнаружили временный пункт дислокации ВСУ в ЛНР

В ходе осмотра пункта была найдена служебная документация, а также иностранное противотанковое оружие NLAW. Кроме того, украинские силовики оставили шприцы и фотографии с американскими наёмниками.

На территории Луганской Народной Республики (ЛНР) военные следователи обнаружили временный пункт дислокации украинской войсковой части 42-го отдельного мотопехотного батальона в селе Трёхизбенка. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ в телеграм-канале.

"Сотрудниками военного следственного отдела СК РФ в ходе выезда в населённый пункт Трёхизбенка совместно с войсками Народной милиции ЛНР обнаружен временный пункт дислокации войсковой части А4395 (42-й отдельный мотопехотный батальон), входящий в состав войсковой части А1736 (57-я отдельная мотопехотная бригада)", — говорится в сообщении.

В ходе осмотра пункта была найдена служебная документация, а также иностранное противотанковое оружие NLAW. Кроме того, украинские силовики оставили шприцы и фотографии с американскими наёмниками.