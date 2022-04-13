Песков: Заявлять о результатах переговоров России и Украины пока нечего
По словам официального представителя Кремля, руководитель отечественной делегации Владимир Мединский продолжает весьма и весьма напряжённую работу.
В переговорном процессе России и Украины идёт напряжённая работа, пока о результатах сообщать нечего. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас пока не о чем заявлять. Мединский продолжает весьма и весьма напряжённую работу", — сказал он.
Представитель Кремля уточнил, что заявления делаются по мере того, как поступает информация и появляются поводы для оглашения тех или иных результатов.
А ранее Владимир Зеленский назвал переговоры с Россией единственным выходом для Украины. Президент Незалежной подчеркнул, что только российский лидер Владимир Путин способен остановить "Операцию Z".
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