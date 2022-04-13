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Регион
Опубликовано 13 апреля 2022, 13:10
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Песков: Заявлять о результатах переговоров России и Украины пока нечего

По словам официального представителя Кремля, руководитель отечественной делегации Владимир Мединский продолжает весьма и весьма напряжённую работу.

В переговорном процессе России и Украины идёт напряжённая работа, пока о результатах сообщать нечего. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас пока не о чем заявлять. Мединский продолжает весьма и весьма напряжённую работу", — сказал он.

Представитель Кремля уточнил, что заявления делаются по мере того, как поступает информация и появляются поводы для оглашения тех или иных результатов.

Путин заявил о тупике в переговорах с Украиной
Путин заявил о тупике в переговорах с Украиной

А ранее Владимир Зеленский назвал переговоры с Россией единственным выходом для Украины. Президент Незалежной подчеркнул, что только российский лидер Владимир Путин способен остановить "Операцию Z".

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Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / belarusmfa

Александр Юнашев
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