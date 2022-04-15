"Дорога жизни" под миномётным огнём: Репортаж Лайфа из осаждённого Рубежного ВСУ продолжают уничтожать мирных граждан. Местному населению помогают только российские военные. Корреспондент Лайфа убедился в этом, посетив многострадальный город Рубежное. 6527 6527 Коллаж © LIFE. Фото © LIFE / Станислав Сенькин

— Все уже на месте! Давайте поживее! — суровый бородатый боец в камуфляже и "зетках" откидывает автомат, набирая кого-то по телефону. Время не ждёт. Выезд в осаждённое Рубежное обычно в районе восьми часов, поскольку после одиннадцати активизируются вражеские миномётчики. Если гуманитарный конвой состоит более чем из десяти машин, при удачной корректировке случаются попадания и смерти.

Фото © LIFE / Станислав Сенькин

Конвой выдвигается от палаточного городка, разбитого на въезде в освобождённый Старобельск. Здесь уже налажена нормальная жизнь. Палаточный городок — первый пункт, куда прибывают беженцы. Тут помогут с документами, лекарствами, дадут кров и пищу. Есть горячая еда. Принимают всех — даже парня из Киева, который убежал от мобилизации.

Палаточный городок для приёма беженцев. Фото © LIFE / Станислав Сенькин

Все здесь активно общаются и делятся историями. Например, тот же паренёк рассказывает, как его ограбили бойцы киевской территориальной обороны — "тербата". Так украинцы называют свои фольксштурмы, что навевает несколько иные ассоциации. На камеру говорить боится, виновато пожимает плечами: — Извини, у меня в Киеве квартира, друзья и родственники. Могут наведаться "гости"...

Наконец доехали последние волонтёры, все расселись по машинам, конвой тронулся в путь. "Дорога жизни" — так прозвали дорогу к многострадальному городу местные жители. Её периодически обстреливают силы ВСУ, в основном из миномётов. От палаточного городка до горящего в огне Рубежного всего пятьдесят километров. При удачном стечении обстоятельств конвой доедет за час. Погода, как часто бывает в этих местах, резко испортилась. Пошёл дождь.

Гуманитарный конвой на дороге жизни. Видео © LIFE / Станислав Сенькин

Навстречу мчат к Старобельску машины с белыми платочками на зеркалах заднего вида — едут беженцы из Рубежного, Северодонецка и Кременной. Однако даже их расстреливают автоматными очередями из соседних лесов украинские диверсанты. Не спасают даже таблички "эвакуация", "старики" и "дети". Двери некоторых автомобилей изрешечены пулями.

В таких тяжелейших условиях приходится доставлять гуманитарный груз и эвакуировать беженцев и раненых. Близлежащая к Рубежному деревня Варваровка, по которой проходит путь, местами разрушена. Посечённые деревья, сбитые крыши, руины автобусных остановок — всё именно вдоль "дороги жизни". Сегодня повезло — путь не обстреливался. Под обстрел обычно попадает каждый третий конвой. В прошлый раз мина попала в машину, стоящую у блокпоста, от взрыва она перевернулась и сгорела.

На подъезде к Варваровке сгоревшая БМП. Видео © LIFE / Станислав Сенькин

После Варваровки просёлочная дорога приводит к степной равнине, где как на ладони виднеется Рубежное. Конвой утыкается в первый городской блокпост: — Есть хлеб? — бородатые бойцы с кавказским акцентом на блокпосту у Рубежного проверяют документы у волонтёров гуманитарного конвоя. Это чеченцы, которые бьются бок о бок с солдатами Народной милиции.

Укрываясь от миномётных обстрелов, бойцы передвигаются перебежками и стараются выезжать за едой только с наступлением темноты. Водитель останавливается, торопливо раздаёт воду и хлеб. Бойцы благодарят и машут рукой: — Езжай. Машины с едой, водой и товарами первой необходимости объезжают противотанковые ежи на дорогах, проезжают мимо большого храма и отправляются в микрорайон.

Гуманитарный конвой останавливается у школ и детских садов, где располагаются бомбоубежища. Люди прогуливаются у выхода в подвал, там же готовится еда в больших чанах на костре. Они настороже — давно замечено, что обстрелы усиливаются именно с приездом гуманитарки.

Видео © LIFE / Станислав Сенькин

Бойцы подходят под подъезды и скрываются в тени многоэтажек, держа автоматы на изготовке и прислушиваясь к звукам выстрелов. Во дворах много бесхозных животных, часто породистых, сердобольные жители пытаются кормить всех. Пока очередь передаёт грузы цепочкой из "КамАЗа" в подъезд, водитель отламывает хлеб и приманивает недоверчивую таксу: — Как тебя звать? Поедешь со мной в Луганск?

Местные в большинстве своём уже привыкли к обстрелам, деловито выстраиваются в очередь за гуманитаркой и делятся новостями: — Вчера было два прилёта в шестом доме. Три двухсотых!

Погибших здесь обычно хоронят на импровизированных кладбищах возле домов. Тела стараются закапывать сразу, ставя поверх насыпанной земли наспех сколоченные деревянные кресты.

Одна из могилок во дворе у школы. Фото © LIFE / Станислав Сенькин

Возле промышленной зоны, которая находится под контролем националистов, идут постоянные обстрелы — тела лежат неделями, поскольку с ВСУ и нацбатами нельзя договориться. Опыт показывает, что любую договорённость они используют для убийства наших солдат и мирных граждан.

Смерть, кровь и оторванные конечности здесь никого не удивляют. Порой обрубок перевязывают жгутом и несколько дней ждут эвакуации. Раненых забирает экипаж скорой помощи. Сегодня машина забита под завязку. Волонтёры под руки приводят древнюю слепую бабушку в синем платке. Врач отказывается забирать, говоря, что её место с беженцами. Бабуля плачет: — Возьми, возьми меня сынок! Медик раздражённо машет рукой, грузит старушку и захлопывает заднюю дверь скорой...

Раненая жительница. Видео © LIFE / Станислав Сенькин

Гуманитарный конвой проехался по всем пунктам приёма примерно за час. Время уже около одиннадцати — миномётные расчёты начали свою смертельную работу, возле "промки" раздаются автоматные очереди — идёт бой. В отдалении сильно "бухает" — работают танки. Слышен крик: "По машинам!" Последние беженцы бросают окурки и запрыгивают в транспорт. Конвой загудел и выдвинулся в обратный путь. Еды, воды и лекарств людям здесь хватит на несколько дней.

Авторы Станислав Сенькин