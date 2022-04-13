Пентагон подтвердил, что линия по недопущению конфликтов с РФ на Украине работает
По словам представителя ведомства, её проверяют каждый день, но использовать для передачи какой-либо информации ещё не приходилось.
Линия связи, которая была создана для предотвращения военных инцидентов между США и Россией на Украине, функционирует. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби.
По его словам, этот канал связи ещё ни разу не использовался. Никакие материалы не передавались, поскольку якобы "не было интереса с российской стороны".
"Насколько мне известно, линия деконфликтинга до сих пор работает. Мы проверяем её каждый день. Я не слышал никаких сообщений об обратном", — заявил Кёрби.
Как сообщал Лайф, о том, что Пентагон и Минобороны РФ создают линию связи для избежания инцидентов на Украине, стало известно в начале марта. Аналогичный канал связи создавался во время российской спецоперации в Сирии. Тогда он принёс позитивные плоды.
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