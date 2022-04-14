Определилось место проведения перенесённого из России чемпионата мира по волейболу
Турнир планировалось провести с 26 августа по 11 сентября 2022 года в десяти городах страны.
Мужской чемпионат мира по волейболу примут Польша и Словения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на польского премьер-министра Матеуша Моравецкого.
По его словам, Польша предложила Словении совместно организовать соревнования. Точные даты проведения турнира пока не известны. При этом финал и матч за третье место состоятся в Польше.
В начале марта Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о переносе мужского чемпионата мира 2022 года из России. Матчи первенства должны были пройти в десяти российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Уфе, Калининграде, Красноярске, Ярославле, Екатеринбурге и Кемерове. Для нашей страны чемпионат мира по волейболу должен был стать первым в истории.
Также от участия в международных соревнованиях были отстранены российские клубы и сборные. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) может подать апелляцию в CAS на это решение.
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