Определилось место проведения перенесённого из России чемпионата мира по волейболу

Турнир планировалось провести с 26 августа по 11 сентября 2022 года в десяти городах страны.

Мужской чемпионат мира по волейболу примут Польша и Словения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на польского премьер-министра Матеуша Моравецкого.

По его словам, Польша предложила Словении совместно организовать соревнования. Точные даты проведения турнира пока не известны. При этом финал и матч за третье место состоятся в Польше.