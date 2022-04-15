Пентагон: Не видим попыток России перекрыть поток оружия на Украину

В Минобороны США заявили, что будут продолжать такие поставки и стараться делать это "настолько быстро, насколько возможно".

Пентагон не видит, чтобы Россия предпринимала попытки по перекрытию поставок американского вооружения на Украину. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны США Джон Кёрби.

"Рейсы на перевалочные пункты в регионе по-прежнему осуществляются. По-прежнему происходит наземное перемещение этого материала на Украине. Каждый день на Украину поступает помощь в сфере безопасности, оружие, материалы и вспомогательное оборудование", — сказал Кёрби в ходе брифинга.

Он добавил, что США будут продолжать поставки оружия "настолько быстро, насколько это возможно, и в тех объёмах, в каких это возможно". Так он ответил на вопрос, нет ли у Вашингтона опасений, что Россия может попытаться помешать таким поставкам.

"Мы не видели никаких попыток России перекрыть этот поток", — сказал Кёрби и заверил, что Пентагон продолжит поставки оружия.

Что именно и когда поставляется, он раскрывать отказался, объяснив это требованиями безопасности.