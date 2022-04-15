В действиях вице-спикера Госдумы Бабакова в США увидели признаки иноагента

По версии обвинения, вместе с помощниками он с 2012 года пытался склонять американских и европейских политиков к сотрудничеству и влиять на общественное мнение в США.

Заместителя председателя Госдумы России Александра Бабакова и его помощников Михаила Плисюка и Александра Воробьёва обвинили в США в деятельности в качестве иностранных агентов. Такой документ появился в базе Федерального суда Южного округа Нью-Йорка.

"Ответчики управляли сетью международного иностранного воздействия и дезинформации для продвижения интересов Российской Федерации. Подобными действиями, направленными на изменение курса международных отношений, ответчики вели работу по ослаблению партнёрства США с европейскими союзниками, подрыву западных санкций", — говорится в документе.

По версии гособвинения, Бабаков с помощниками с 2012 года пытался склонять американских и европейских политиков к сотрудничеству и влиять на общественное мнение в США, при этом о своей деятельности в американский Минюст не сообщал.

Закон о регистрации иностранных агентов был принят в США в 1938 году. Согласно ему, в стране должны пройти специальную регистрацию физические и юридические лица, которые представляют интересы другой страны и ведут соответствующую деятельность в Штатах.