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Регион
Опубликовано 15 апреля 2022, 13:27

21 страна потребовала не допускать Россию к конгрессу Международного союза конькобежцев

Кроме того, Россия может лишиться этапа Гран-при по фигурному катанию.

Национальные федерации 21 страны потребовали на фоне ситуации на Украине не допустить представителей России и Белоруссии к участию в конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU), который пройдёт летом 2022 года. Об этом сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на письмо организации, разосланное национальным федерациям.

Кроме того, в документе требуется запретить россиянам и белорусам выдвигать свои кандидатуры на выборные посты в рамках предстоящего конгресса ISU. Национальные федерации должны до 18 апреля выразить своё отношение к данным инициативам.

Уточняется, что требования национальных федераций могут привести к лишению России этапа Гран-при по фигурному катанию в следующем сезоне.

Как ISU может выстрелить себе в ногу, избавившись от российских фигуристов
Как ISU может выстрелить себе в ногу, избавившись от российских фигуристов

Ранее Лайф сообщал, что ISU принял решение отстранить от международных соревнований спортсменов из России и Белоруссии. Из-за этого российские фигуристы лишились возможности выступить на чемпионате мира во французском Монпелье, который прошёл в конце марта.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Роман Фейгин
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