21 страна потребовала не допускать Россию к конгрессу Международного союза конькобежцев

Кроме того, Россия может лишиться этапа Гран-при по фигурному катанию.

Национальные федерации 21 страны потребовали на фоне ситуации на Украине не допустить представителей России и Белоруссии к участию в конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU), который пройдёт летом 2022 года. Об этом сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на письмо организации, разосланное национальным федерациям.

Кроме того, в документе требуется запретить россиянам и белорусам выдвигать свои кандидатуры на выборные посты в рамках предстоящего конгресса ISU. Национальные федерации должны до 18 апреля выразить своё отношение к данным инициативам.

Уточняется, что требования национальных федераций могут привести к лишению России этапа Гран-при по фигурному катанию в следующем сезоне.