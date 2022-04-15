21 страна потребовала не допускать Россию к конгрессу Международного союза конькобежцев
Кроме того, Россия может лишиться этапа Гран-при по фигурному катанию.
Национальные федерации 21 страны потребовали на фоне ситуации на Украине не допустить представителей России и Белоруссии к участию в конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU), который пройдёт летом 2022 года. Об этом сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на письмо организации, разосланное национальным федерациям.
Кроме того, в документе требуется запретить россиянам и белорусам выдвигать свои кандидатуры на выборные посты в рамках предстоящего конгресса ISU. Национальные федерации должны до 18 апреля выразить своё отношение к данным инициативам.
Уточняется, что требования национальных федераций могут привести к лишению России этапа Гран-при по фигурному катанию в следующем сезоне.
Ранее Лайф сообщал, что ISU принял решение отстранить от международных соревнований спортсменов из России и Белоруссии. Из-за этого российские фигуристы лишились возможности выступить на чемпионате мира во французском Монпелье, который прошёл в конце марта.
ТАСС / Валерий Шарифулин