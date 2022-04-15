СКР проверит данные о действиях наёмников из Польши и Франции на Украине
В ведомстве подчеркнули, что, по имеющимся сведениям, в войсках территориальной обороны Незалежной также принимают участие бойцы Французского легиона.
СК РФ проверит информацию об участии наёмников из Польши и Франции в боевых действиях на стороне Украины. Об этом ведомство сообщает в своём телеграм-канале.
В СКР подчеркнули, что, по имеющимся сведениям, на стороне войск территориальной обороны Незалежной также могут воевать бойцы Французского легиона.
"Данные факты будут документированы и расследованы в рамках уголовного дела о вербовке и участии иностранных наёмников при проведении российскими военнослужащими специальной военной операции по защите жителей Донбасса", — уточняется в сообщении.
Ранее Лайф сообщал, что СК РФ проверит данные журналиста из США об убитых бойцами "Азова" жителях Мариуполя. В пресс-службе ведомства уточнили, что по этому делу продолжат допрашивать местных жителей. Каждому факту гибели гражданского населения следствие даст уголовно-правовую оценку.
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