В ведомстве подчеркнули, что, по имеющимся сведениям, в войсках территориальной обороны Незалежной также принимают участие бойцы Французского легиона.

СК РФ проверит информацию об участии наёмников из Польши и Франции в боевых действиях на стороне Украины. Об этом ведомство сообщает в своём телеграм-канале.

В СКР подчеркнули, что, по имеющимся сведениям, на стороне войск территориальной обороны Незалежной также могут воевать бойцы Французского легиона.

"Данные факты будут документированы и расследованы в рамках уголовного дела о вербовке и участии иностранных наёмников при проведении российскими военнослужащими специальной военной операции по защите жителей Донбасса", — уточняется в сообщении.