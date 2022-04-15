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Регион
Опубликовано 15 апреля 2022, 16:10

СКР проверит данные о действиях наёмников из Польши и Франции на Украине

В ведомстве подчеркнули, что, по имеющимся сведениям, в войсках территориальной обороны Незалежной также принимают участие бойцы Французского легиона.

СК РФ проверит информацию об участии наёмников из Польши и Франции в боевых действиях на стороне Украины. Об этом ведомство сообщает в своём телеграм-канале.

В СКР подчеркнули, что, по имеющимся сведениям, на стороне войск территориальной обороны Незалежной также могут воевать бойцы Французского легиона.

"Данные факты будут документированы и расследованы в рамках уголовного дела о вербовке и участии иностранных наёмников при проведении российскими военнослужащими специальной военной операции по защите жителей Донбасса", — уточняется в сообщении.

Войска РФ ликвидировали отряд наёмников польской частной военной компании под Харьковом
Войска РФ ликвидировали отряд наёмников польской частной военной компании под Харьковом

Ранее Лайф сообщал, что СК РФ проверит данные журналиста из США об убитых бойцами "Азова" жителях Мариуполя. В пресс-службе ведомства уточнили, что по этому делу продолжат допрашивать местных жителей. Каждому факту гибели гражданского населения следствие даст уголовно-правовую оценку.

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Ирина Фальке
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