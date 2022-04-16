Тарасова предупредила о тяжёлых последствиях для всех из-за исключения РФ из ISU

Мировое фигурное катание рискует надолго лишиться Валиевой, Щербаковой, Трусовой и других российских звёзд.

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала возможное исключение России из состава Международного союза конькобежцев (ISU). Её слова передаёт Sport24.

"Если Россию исключат из ISU, последствия будут очень тяжёлыми для всех. Это негативно отразится на развитии фигурного катания", — считает Тарасова.