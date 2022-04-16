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Регион
Опубликовано 16 апреля 2022, 06:47
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Тарасова предупредила о тяжёлых последствиях для всех из-за исключения РФ из ISU

Мировое фигурное катание рискует надолго лишиться Валиевой, Щербаковой, Трусовой и других российских звёзд.

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала возможное исключение России из состава Международного союза конькобежцев (ISU). Её слова передаёт Sport24.

"Если Россию исключат из ISU, последствия будут очень тяжёлыми для всех. Это негативно отразится на развитии фигурного катания", — считает Тарасова.

Напомним, накануне национальные федерации 21 страны потребовали на фоне ситуации на Украине не допускать представителей России и Белоруссии к участию в конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU), который пройдёт летом 2022 года. Также нашу страну могут лишить права проведения этапа Гран-при по фигурному катанию.

Как ISU может выстрелить себе в ногу, избавившись от российских фигуристов
Как ISU может выстрелить себе в ногу, избавившись от российских фигуристов
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Оксана Попова
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