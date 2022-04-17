Депутат Горелкин предрёк сервису Twitch блокировку и штрафы

По его словам, руководство платформы одним из первых отменило монетизацию контента российским стримерам, а теперь "взялось" за всех, кто разделяет позицию России.

В скором времени стриминговый сервис Twitch может получить предписание от Роскомнадзора за открытое поощрение русофобии. Такое мнение выразил депутат Государственной думы РФ Антон Горелкин.

Парламентарий объяснил, что сервис заблокировал пользователей, которые пытались рассказать своей аудитории всю правду о специальной военной операции на Украине и разоблачали фейки. Но призывы к русофобии, по словам депутата, руководство платформы не замечает и даже закрывает глаза на открытые призывы к убийствам.

"Теперь модераторы Twitch взялись за русских и всех, кто так или иначе разделяет позицию России. Платформа одной из первых отрубила монетизацию контента российским стримерам и всячески поощряет русофобию — при этом продолжает игнорировать закон "о приземлении". Думаю, уже в ближайшее время стоит ждать от регулятора (Роскомнадзора. — Прим. Лайфа) введения предусмотренных мер понуждения", — написал депутат в телеграм-канале.

Но Горелкин убеждён: в случае блокировки платформы российские пользователи вряд ли расстроятся, так как модерация сервиса давно вызывала много вопросов. А треть русскоязычных стримеров перешла на другие видеосервисы ещё в марте.