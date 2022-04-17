Слуцкий предупредил США и Британию о последствиях снабжения "киевского зоопарка" оружием

По его мнению, западные государства используют Незалежную как плацдарм для противостояния России и в мирном переговорном процессе они не заинтересованы.

Председатель Комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что США и Великобритании необходимо прекратить снабжать Киев вооружением, иначе плачевный результат почувствует весь мир. По мнению политика, западные страны используют Украину в своих корыстных целях.

"Если перевести эту фразу на простой и понятный язык, то речь идёт не про оборону, а про стремление западных кураторов киевского режима продолжать использовать Украину как плацдарм для противостояния России "до последнего украинца". При этом, очевидно, продвижение мирного переговорного процесса Западу ну совсем ни к чему", — написал он в телеграм-канале, говоря о намерении британского премьера Джонсона предоставить Киеву "средства, необходимые для обороны, включая бронетехнику".

По словам парламентария, Великобритании и Соединённым Штатам следует наконец взять на себя ответственность за кризис, разгорающийся на мировой арене из-за их "бездумной политики" в Незалежной. Также он указал им перестать снабжать весь "киевский зоопарк гранатами". В заключение Слуцкий отметил, что результат этих действий может быть плачевным для всего мира.