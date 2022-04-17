Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 апреля 2022, 16:47
6152

Слуцкий предупредил США и Британию о последствиях снабжения "киевского зоопарка" оружием

По его мнению, западные государства используют Незалежную как плацдарм для противостояния России и в мирном переговорном процессе они не заинтересованы.

Председатель Комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что США и Великобритании необходимо прекратить снабжать Киев вооружением, иначе плачевный результат почувствует весь мир. По мнению политика, западные страны используют Украину в своих корыстных целях.

"Если перевести эту фразу на простой и понятный язык, то речь идёт не про оборону, а про стремление западных кураторов киевского режима продолжать использовать Украину как плацдарм для противостояния России "до последнего украинца". При этом, очевидно, продвижение мирного переговорного процесса Западу ну совсем ни к чему", написал он в телеграм-канале, говоря о намерении британского премьера Джонсона предоставить Киеву "средства, необходимые для обороны, включая бронетехнику".

По словам парламентария, Великобритании и Соединённым Штатам следует наконец взять на себя ответственность за кризис, разгорающийся на мировой арене из-за их "бездумной политики" в Незалежной. Также он указал им перестать снабжать весь "киевский зоопарк гранатами". В заключение Слуцкий отметил, что результат этих действий может быть плачевным для всего мира.

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен призвала ускорить поставки вооружения Киеву
Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен призвала ускорить поставки вооружения Киеву

А политолог Михеев озвучил способ остановить поставки западного оружия на Украину. По его мнению, необходимо блокировать передачу вооружений в западной части Незалежной, так как именно оттуда идёт основной поток.

BannerImage

ТАСС / Анна Исакова

Оксана Попова
  • Новости
  • Госдума
  • Мировая политика
  • Политика России
  • Военная техника
  • Политика
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar