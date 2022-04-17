Вашингтон использует Незалежную как марионетку, а беспорядочные поставки оружия и техники "создают плохой прецедент, подталкивая украинский кризис к непредсказуемым последствиям", считает он.

Соединённые Штаты Америки намеренно затягивают украинский конфликт, а массовая передача вооружения Киеву только усугубляет ситуацию. Такое мнение выразил китайский военный эксперт Сун Чжонпин в беседе с Global Times.

По его мнению, поставки оружия на Украину не помогают мирному решению ситуации, а лишь обостряют её. Североатлантический альянс и Америка намерены "заманить Россию в ловушку, втянув её в длительное кровопролитие". Чжонпин убеждён, что Вашингтон использует Незалежную как марионетку, а беспорядочные поставки оружия и техники "создают плохой прецедент, подталкивая украинский кризис к непредсказуемым последствиям".