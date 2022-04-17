Китайский военный эксперт Чжонпин предупредил Россию об опасной ловушке США
Вашингтон использует Незалежную как марионетку, а беспорядочные поставки оружия и техники "создают плохой прецедент, подталкивая украинский кризис к непредсказуемым последствиям", считает он.
Соединённые Штаты Америки намеренно затягивают украинский конфликт, а массовая передача вооружения Киеву только усугубляет ситуацию. Такое мнение выразил китайский военный эксперт Сун Чжонпин в беседе с Global Times.
По его мнению, поставки оружия на Украину не помогают мирному решению ситуации, а лишь обостряют её. Североатлантический альянс и Америка намерены "заманить Россию в ловушку, втянув её в длительное кровопролитие". Чжонпин убеждён, что Вашингтон использует Незалежную как марионетку, а беспорядочные поставки оружия и техники "создают плохой прецедент, подталкивая украинский кризис к непредсказуемым последствиям".
Ранее Лайф рассказывал, что президент США Джо Байден утвердил очередной пакет военной помощи Украине на 750 млн долларов. Издание The Hill подчеркнуло, что речь идёт, в частности, о поставках гаубиц Howitzer. Однако авторы статьи не называют точного времени, когда американский лидер объявит о якобы уже принятом решении.
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