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Регион
Опубликовано 17 апреля 2022, 14:14
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Китайский военный эксперт Чжонпин предупредил Россию об опасной ловушке США

Вашингтон использует Незалежную как марионетку, а беспорядочные поставки оружия и техники "создают плохой прецедент, подталкивая украинский кризис к непредсказуемым последствиям", считает он.

Соединённые Штаты Америки намеренно затягивают украинский конфликт, а массовая передача вооружения Киеву только усугубляет ситуацию. Такое мнение выразил китайский военный эксперт Сун Чжонпин в беседе с Global Times.

По его мнению, поставки оружия на Украину не помогают мирному решению ситуации, а лишь обостряют её. Североатлантический альянс и Америка намерены "заманить Россию в ловушку, втянув её в длительное кровопролитие". Чжонпин убеждён, что Вашингтон использует Незалежную как марионетку, а беспорядочные поставки оружия и техники "создают плохой прецедент, подталкивая украинский кризис к непредсказуемым последствиям".

Политолог Михеев озвучил способ остановить поставки западного оружия на Украину
Политолог Михеев озвучил способ остановить поставки западного оружия на Украину

Ранее Лайф рассказывал, что президент США Джо Байден утвердил очередной пакет военной помощи Украине на 750 млн долларов. Издание The Hill подчеркнуло, что речь идёт, в частности, о поставках гаубиц Howitzer. Однако авторы статьи не называют точного времени, когда американский лидер объявит о якобы уже принятом решении.

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Pixabay

Оксана Попова
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