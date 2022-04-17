ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 апреля 2022, 14:11
4316

Российские сапёры разминировали ТЭС в Счастье

Было обнаружено примерно 250 взрывоопасных предметов на 35 гектарах территории.

Специалисты Международного противоминного центра ВС РФ завершили разминирование теплоэлектростанции в городе Счастье, подконтрольном ЛНР. Объект хотели взорвать военные ВСУ при отступлении. Всего обследовано 35 гектаров территории, на них обнаружено и обезврежено около 250 взрывоопасных предметов.

"Территория теплоэлектростанции и прилегающая территория на наличие взрывоопасных предметов проверена и готова к эксплуатации персоналом", доложил главе ЛНР Леониду Пасечнику командир российских сапёров.

Ранее Лайф писал, что военнослужащие Вооружённых сил РФ разминировали территорию детского сада в одном из населённых пунктов Херсонской области, где ранее располагалось подразделение морской пехоты ВСУ.

Взрывают снаряды ВСУ: Военные РФ разминировали участки в Харьковской области по просьбам местных жителей
Взрывают снаряды ВСУ: Военные РФ разминировали участки в Харьковской области по просьбам местных жителей
BannerImage

ТАСС / Александр Река

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • тэс
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar