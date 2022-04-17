Российские сапёры разминировали ТЭС в Счастье

Было обнаружено примерно 250 взрывоопасных предметов на 35 гектарах территории.

Специалисты Международного противоминного центра ВС РФ завершили разминирование теплоэлектростанции в городе Счастье, подконтрольном ЛНР. Объект хотели взорвать военные ВСУ при отступлении. Всего обследовано 35 гектаров территории, на них обнаружено и обезврежено около 250 взрывоопасных предметов.

"Территория теплоэлектростанции и прилегающая территория на наличие взрывоопасных предметов проверена и готова к эксплуатации персоналом", — доложил главе ЛНР Леониду Пасечнику командир российских сапёров.