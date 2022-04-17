Российские сапёры разминировали ТЭС в Счастье
Было обнаружено примерно 250 взрывоопасных предметов на 35 гектарах территории.
Специалисты Международного противоминного центра ВС РФ завершили разминирование теплоэлектростанции в городе Счастье, подконтрольном ЛНР. Объект хотели взорвать военные ВСУ при отступлении. Всего обследовано 35 гектаров территории, на них обнаружено и обезврежено около 250 взрывоопасных предметов.
"Территория теплоэлектростанции и прилегающая территория на наличие взрывоопасных предметов проверена и готова к эксплуатации персоналом", — доложил главе ЛНР Леониду Пасечнику командир российских сапёров.
Ранее Лайф писал, что военнослужащие Вооружённых сил РФ разминировали территорию детского сада в одном из населённых пунктов Херсонской области, где ранее располагалось подразделение морской пехоты ВСУ.
ТАСС / Александр Река