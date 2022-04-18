Почему Украина не сможет восстановить Ан-225 "Мрия" без участия России Оглавление Кто уничтожил Ан-225 "Мрия" Последние новости из Киева: денег нет Украина вчера, сегодня, завтра: что ждёт "Мрию" и "Руслан" "Мрия" сейчас: Где второй Ан-225? Уничтоженный украинской артиллерией самолёт-гигант задумали снова поднять в небо, но сделать это практически невозможно 66603 66603 Обложка © Getty Images / Celestino Arce / NurPhoto

Украинская авиакомпания "Авиалинии Антонова" анонсировала работы по восстановлению самолёта Ан-225 "Мрия" — самого крупного транспортного самолёта в мире, уничтоженного на аэродроме Гостомель. В Киеве заявляют, что ремонт будет проводиться с привлечением ресурсов и специалистов ведущих мировых авиакомпаний.

Кто уничтожил Ан-225 "Мрия"

Потерю уникальной машины украинская сторона официально не подтверждала несколько дней. Только 27 февраля стало известно, что "самый большой самолёт в мире" был уничтожен их собственной артиллерией при попытке военных ВСУ отбить аэродром Гостомель у российских десантников, взявших его без единого выстрела и потерь со своей стороны. "Мрия" была уничтожена прямым попаданием, однако сам выстрел не имел никакого смысла: российские ВДВ к тому моменту уже закрепились в зданиях, и единственной целью артиллеристов ВСУ могла быть взлётно-посадочная полоса. Состояние самолёта не внушает оптимизма: не подлежат восстановлению кабина самолёта, двигатели, гидравлика, планер посечён осколками.

Ангар с уничтоженным крупнейшим украинским транспортным самолётом Ан-225 "Мрия" на аэродроме Гостомель под Киевом, Украина, 8 апреля 2022 года. Фото © Getty Images / Maxym Marusenko / NurPhoto

Глава отраслевого портала "Авиа.ру", эксперт комитета по транспорту ГД РФ Роман Гусаров отметил, что били по самолёту так, будто это не своё, а чужое.

Это ведь не было случайностью. Они же знали, куда бьют. У них и спутники, и квадрокоптеры, и они прекрасно понимали, какая там на аэродроме инфраструктура находится. Они всю ночь утюжили по всей площади ангара и укрытия, где стояла "Мрия". Они же её и сожгли Роман Гусаров Глава отраслевого портала "Авиа.ру", эксперт Комитета по транспорту ГД РФ

Последние новости из Киева: денег нет

Украинская сторона в начале марта заявила, что на восстановление "Мрии" понадобится 3 млрд долларов. Но похоже, что эта цифра взята с потолка. По мнению экспертов в области авиастроения, не так просто обозначить хотя бы приблизительно пул затрат на проект по восстановлению "Мрии", ведь речь идёт о десятках и даже сотнях факторах влияния.

Это колоссальная сумма. Она может быть сопоставима с разработкой нового самолёта. Суперогромного суперсложного самолёта, реализованного в эпоху гигантизма и космического проекта "Буран". Опять же, вопрос, в каком виде они хотят его создать: в старом или на новой базе — с новой авионикой, новой системой управления. Всё зависит от того, какую задачу они поставят Роман Гусаров Глава отраслевого портала "Авиа.ру", эксперт Комитета по транспорту ГД РФ

Для большей наглядности Гусаров называет Ан-225 "Русланом-переростком", вспоминая, что украинский самолёт-гигант построен на базе Ан-124 "Руслан", но полностью под потребности программы "Буран". Советский Ан-225 нужен был только для того, чтобы доставить до "Байконура" орбитальный корабль и составные части ракеты "Энергия". Для обычных земных задач, читай — коммерческих грузоперевозок, "Мрии" слишком тесно на нашей планете (вопреки официальной пропаганде, использовался не несколько десятков раз в году, а несколько раз), и это отдельный разговор. По словам Романа Гусарова, все остальные задачи прекрасно выполняют "Русланы", и причина для этого всего одна: грузовой отсек у "Мрии" точно такой же, как у "Руслана".

Украина вчера, сегодня, завтра: что ждёт "Мрию" и "Руслан"

Аналогии с "Русланами" приводятся для того, чтобы очевиднее стали возможности Украины реализовывать свои обещания. Ситуация с "Мрией" зеркально повторяет то, что происходило несколько лет назад. В 2019 году первый замглавы "Укроборонпрома" Сергей Омельченко заявил, что они намерены возобновить производство "Русланов" без использования российских деталей, опираясь на помощь зарубежных концернов. Такое вообще возможно?

Я наблюдаю уже почти два десятилетия за этим всем. Вот и тогда (в 2019-м. — Прим. Лайфа) они решили модернизировать "Руслан". Идея хорошая. Внутри он достаточно архаичен, бортовой компьютер в "Руслане" занимает целый отсек, в новой версии это была бы одна стойка максимум. Можно было перепроектировать, сократить количество экипажей и так далее. Много чего интересного можно сделать и получить более интересный самолёт. Но было ли это посильно для Украины? Роман Гусаров Глава отраслевого портала "Авиа.ру", эксперт Комитета по транспорту ГД РФ

Когда украинские ожидания встретились с реальностью, случилось то, что и должно было. Осенью 2020 года министр по вопросам стратегических решений отраслей промышленности страны Олег Уруский признал, что возобновить производство "Русланов" невозможно. Когда украинские авиастроители подсчитали объём необходимых ресурсов, то выяснилось, что для оправдания инвестиций на возобновление и модернизацию "Русланов" нужен заказ хотя бы на 40 самолётов. Заказы от Минобороны Украины и внешние, коммерческие деньги. Но заявок не набралось и на десять бортов.

Транспортный самолёт Ан-124 "Руслан". Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

К тому же после 2014 года возобновление производства "Русланов" было несбыточным ещё и после демонстративного разрыва кооперации с Россией. Ан-124, а тем более Ан-225 "Мрия" окупить достаточно непросто. К примеру, "Мрия" — стопроцентно убыточный самолёт, коммерческая эффективность которого отрицательна. Поскольку Украина больше не часть СССР, а в стране нет масштабной космической программы, — не будет и новой "Мрии".

Для сравнения: создание "Суперджета" обошлось в 1,5 млрд долларов, а на новый гигант-тяжеловоз Украина просит сразу три. По словам экспертов, до Евромайдана Россия тянула украинский авиапром, как только могла: постоянно заказывала у них самолёты, финансировала их проекты, включая многострадальный Ан-70. 20 лет украинские подрядчики высасывали из России деньги, но самолёта страна так и не увидела. Машину не довели до затребованных характеристик, а всю документацию потом вообще продали французскому "Эйрбасу".

Среднемагистральный грузовой самолёт Ан-70 в сборочном цехе Государственного предприятия "Антонов". Киев, Украина. 13 июня 2015 года. Фото © ТАСС / Пресс-служба президента Украины / Михаил Палинчак

Все самолёты, которые они построили в постсоветский период, — это заказанные Россией машины. Были и украинские самолёты, которые производились в России. Тот же "Руслан" в Ульяновске собирался. Там же он сейчас ремонтируется и обслуживается, или Ан-140 в Самаре, Ан-148 — в Воронеже. Мы произвели больше украинских самолётов в 90-х, чем они сами. Они же делали единицы, и то по заказу России, чтобы отправить их на Кубу, в третьи страны. Без нас они даже Ан-178 произвести не могут Роман Гусаров Глава отраслевого портала "Авиа.ру", эксперт Комитета по транспорту ГД РФ

"Мрия" сейчас: Где второй Ан-225?

В 2018 году Aerospace Industry Corporation of China (AICC) оценила достройку второго прототипа "Мрии", стоящего в ангарах завода в готовности примерно 70%, в 300 млн долларов. Два года спустя Александр Донец, с 2018 года назначенный директором ГП "Антонов", назвал сумму в 460 млн долларов, сославшись на расчёты 2012 года. В 2019-м в своём интервью один из конструкторов "Мрии" называл сумму в 400 млн долларов. Учитывая инфляцию и традиционное для Украины воровство на госзаказах, этот проект может оказаться намного более затратным. Как подтверждение — прогноз в 1 млрд долларов, данный экс-главой Космического агентства Владимиром Усовым в 2021 году. Более детальный анализ для Лайфа провёл глава отраслевого портала "Авиа.ру", эксперт Комитета по транспорту ГД РФ Роман Гусаров.

Для того чтобы достроить "Мрию", нужны готовые комплектующие, но их там явно не хватает. А раз их нет, нужно, чтобы кто-то их разработал, произвёл, поставил. У России они покупать точно не будут. А шасси, кроме нас, никто не сделает. Дособрать второй самолёт возможности тоже нет, поскольку с российских предприятий на Украину поступало огромное количество деталей. Самостоятельно всё это они произвести не могут — ни шасси, ни много чего ещё. Более того, многие изделия уже не выпускаются — документации на них нет Роман Гусаров Глава отраслевого портала "Авиа.ру", эксперт Комитета по транспорту ГД РФ

Иностранным партнёрам, о которых сейчас говорит руководство "Антонова", этот самолёт точно не нужен. Если бы он кому-то потребовался, машину бы купили и быстро достроили. Такую схему предлагали китайцы, но в историю с Ан-225 и "Мотор-Сич" вмешались американцы, и потенциальный контракт на несколько миллиардов долларов рухнул. Но почему, несмотря на всю невыполнимость задачи, Украина кричит на весь мир о восстановлении "Мрии"? Потому что Ан-225 советского производства использовался в первую очередь как символ величия украинской авиапромышленности. Ситуация с "Мрией" напоминает карго-культ, религию папуасов-самолётопоклонников, которые утверждали, что все самолёты, принадлежащие "белой цивилизации", построены их, папуасов, великими предками и по праву должны принадлежать им.

Ангар с уничтоженным крупнейшим украинским транспортным самолётом Ан-225 "Мрия" на аэродроме Гостомель под Киевом, Украина, 8 апреля 2022 года. Фото © Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency Сможет ли Украина восстановить Ан-225? 0 Не сможет, самолёт разрушен Лучше отдать России второй недостроенный Пусть летают на том, что осталось

Авторы Евгений Жуков