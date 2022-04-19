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Опубликовано 19 апреля 2022, 10:00

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о начале новой фазы спецоперации на Украине

Ранее сегодня о новом этапе заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, добавив, что "это будет важный момент".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о начале новой фазы спецоперации на Украине.

"В Министерство обороны [обращайтесь]", — сказал представитель Кремля, добавив, что ранее представитель Минобороны также уже давал необходимые пояснения.

Лавров: Россия не собирается менять режим на Украине
Лавров: Россия не собирается менять режим на Украине

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью India Today заявил о начале нового этапа российской спецоперации на Украине. По его мнению, "это будет важный момент".

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Getty Images / Karacan / Anadolu Agency

Александр Юнашев
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