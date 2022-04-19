Ранее сегодня о новом этапе заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, добавив, что "это будет важный момент".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о начале новой фазы спецоперации на Украине.

"В Министерство обороны [обращайтесь]", — сказал представитель Кремля, добавив, что ранее представитель Минобороны также уже давал необходимые пояснения.