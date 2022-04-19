Песков переадресовал в Минобороны вопрос о начале новой фазы спецоперации на Украине
Ранее сегодня о новом этапе заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, добавив, что "это будет важный момент".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о начале новой фазы спецоперации на Украине.
"В Министерство обороны [обращайтесь]", — сказал представитель Кремля, добавив, что ранее представитель Минобороны также уже давал необходимые пояснения.
Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью India Today заявил о начале нового этапа российской спецоперации на Украине. По его мнению, "это будет важный момент".
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