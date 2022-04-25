Почему Россия не взяла Киев в первые дни "Операции Z" Оглавление Тактика России на Украине Десант в Гостомеле, или Операция "Уловка" Почему Армия России ушла из-под Киева Когда начнётся решающее сражение за Донбасс Наступление на Донбасс Для того чтобы ответить на этот вопрос, придётся углубиться в тонкости военной науки и изучить, как действовали ВС РФ с 24 февраля. 397310 397310 Обложка © ТАСС / Антон Вергун

Тактика России на Украине

С самого начала "Операции Z" президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и другие официальные лица чётко обозначили цели присутствия Российской армии на Украине. Главная из них — спасение народа Донбасса, который Киев готовился истребить в ходе запланированного на март 2022 года наступления.

В Минобороны России с самого начала отмечали, что удары наносятся исключительно по военным объектам Украины и военной инфраструктуре: аэродромам базирования боевой авиации и местам скопления военной техники. Несмотря на очевидные и заранее названные задачи, Российская армия приступила к исполнению плана в "деликатном" режиме. Эта особенность спецоперации России на Украине, по мнению ветерана "Бури в пустыне", мастер-старшины спецназа ВМС США Артура Дери, показала зарубежным военным аналитикам, что Российской армии "не нужно штурмовать города, чтобы справиться с военной активностью противника".

Все внезапно увидели, что Российская армия умеет быстро блокировать города и спокойно, методично отрезает противника сначала от снабжения, а потом и от других ресурсов, а в конце просто громит раздробленные части. Культ штурма городов был полностью разрушен, все увидели абсолютно другой подход, который не стыкуется с классическими методиками боевых действий прошлого Артур Дери Ветеран "Бури в пустыне", мастер-старшина спецназа ВМС США

Этого же мнения придерживается и президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров. По его словам, у Российской армии достаточно опыта, чтобы пойти другим путём.

Ещё много лет назад было понятно, что нужно идти по другому пути: окружение и постепенное перемалывание сил противника, который остаётся в этом районе. Совершенно не вижу смысла штурмовать города, которые укрепили за восемь лет. Нам хватает снарядов, чтобы войска противника вокруг этих городов привести в тот порядок и то состояние, при котором можно без особых потерь проломить эту оборону. Этот путь в ближайшее время, на мой взгляд, будет приоритетным Сергей Гончаров Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа"

Опыт блокирования крупных сил ВСУ уже разбирают на Западе. К примеру, в национальном тренировочном центре в Форт-Ирвин в Калифорнии американские генералы уже изучают опыт конфликта на Украине, пытаясь понять, как действовать армии, не засыпая города крылатыми ракетами и бомбами, не уничтожая поезда и гражданские коммуникации.

Десант в Гостомеле, или Операция "Уловка"

Тот самый бой за аэродром Антонов в Гостомеле уже успел обрасти большим количеством мифов, но мало кто вникал в саму суть событий первых дней "Операции Z". Ясность в этот эпизод внесли представители Минобороны России: 12 марта военное ведомство опубликовало ролик с высадкой десанта на аэродром, от которого до столицы Украины, Киева, по воздуху менее 25 километров, всего несколько минут лёта.

Видео © YouTube / Минобороны России

Цели и задачи захвата аэродрома в Гостомеле не раскрываются, и, вероятно, подробные официальные данные об этом эпизоде мы узнаем значительно позже. Однако американские специалисты по военной тактике и стратегии, равно как и киевские власти, были убеждены, что русский десант, прорвавшийся к Киеву, будет штурмовать город. По некоторым данным, одним из подразделений, брошенным на защиту от вероятного штурма Киева, стала 4-я бригада оперативного назначения ВСУ. Старший командный состав этого соединения последние несколько лет натаскивали специалисты США и НАТО. Бригаду готовили по циклу Military Decision Making Process (MDMP), который, по сути, и олицетворяет принцип подготовки по стандартам западных армий и заставляет офицеров командовать войсками не так, как это было принято в Советской армии, а по-другому, разбивая каждый приказ на несколько этапов.

После того как российские десантники заняли оборону, украинская армия попыталась провести контратаку, но была отброшена и откатилась на исходные позиции, практически к месту дислокации. Это заставило украинских военных сменить тактику и перейти к обстрелам аэродрома. Нужного эффекта артиллерия не оказала, единственной крупной потерей стал Ан-225 "Мрия", который украинские артиллеристы взорвали, пытаясь вывести из строя взлётно-посадочную полосу.

К тому моменту по позициям украинской армии под Киевом уже наносились удары с воздуха — авиация ВКС и крылатые ракеты рушили линии снабжения ВСУ боеприпасами, поэтому для грядущей и вероятной обороны Киева начали стягивать резервы армии, Нацгвардии и многочисленные тербаты, появившиеся на ровном месте и образованные из людей, никогда не державших в руках оружие.

Почему Армия России ушла из-под Киева

Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

В древней книге "Искусство войны" Сунь-Цзы есть интересная строчка: "Хитроумность должна стать основой вашего преимущества. Командир может пустить ложный след в сторону от своей основной цели, отвлекая силы противника".

Киевско-Черниговская операция, вероятно, будет прокомментирована Минобороны России позднее, однако интересно другое. После высадки десанта под Гостомелем украинская армия оказалась в замешательстве: все боеспособные части были стянуты под Киев и в большинстве своём там же уничтожены, а группировка ВСУ на Юго-Востоке, в Мариуполе, практически одновременно с событиями возле столицы Украины оказалась окружена и полностью разбита. ВСУ, по мнению Артура Дери, оказались перед выбором: плохой вариант или очень плохой.

Когда я увидел, как Российская армия обвела ВСУ вокруг пальца, я подумал: эй, да ведь это же идеальный военный дриблинг. Создать видимость генерального удара в одном направлении и, вместо того чтобы подтвердить догадки противника, ударить в другом месте и ликвидировать одну из самых боеспособных группировок врага перед другим сражением, которое на самом деле решающее Артур Дери Ветеран "Бури в пустыне", мастер-старшина спецназа ВМС США

В конце марта руководство России ещё раз убедило всех военных специалистов в том, что по уровню гуманизма Вооружённым силам России нет равных в мире. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов об оккупации Украины, добавив, что Москва через переговоры хочет положить конец военной операции и заинтересована в том, чтобы президент Украины согласился на выдвинутые условия. 29 марта после переговоров с украинской стороной в Стамбуле член российской делегации замминистра обороны России Александр Фомин сообщил, что российские военные "кардинально сократят военную активность на киевском и черниговском направлениях".

После чего Россия начала постепенный отвод войск от Киева и Чернигова в качестве жеста доброй воли. Украинская пропаганда тут же попыталась повернуть ситуацию как отступление, однако к тому моменту значительная часть киевского гарнизона была уничтожена, а Мариуполь и значительная часть южной части Украины были под контролем Российской армии. Была ли возможность у Российской армии взять Киев? Разумеется, была. Об этом, в частности, много и подробно рассказывал американский военный аналитик Скотт Риттер, ветеран морской пехоты и один из самых известных специалистов по тактике и военной стратегии.

Бой за город-миллионник потребовал бы от России задействовать значительные силы, и, разумеется, никто делать этого даже не думал. Была ли возможность захватить город любой ценой? Была, но Российская армия с самого начала этой операции действует не так, как другие армии мира. Она просто взяла город в кольцо, использовала тактику маневрирования и создала полную иллюзию того, что идёт подготовка к штурму. Она заставила всех думать, что именно тут будет решающий бой, и благодаря этому приёму удалось нейтрализовать огромную группировку украинской армии Скотт Риттер Ветеран морской пехоты США, военный аналитик

По словам Риттера, тактическая хитрость и "атака удержанием" в одном месте отвлекли значительные силы противника, а боевая авиация, прибывавшая на место всякий раз после сосредоточения украинских войск на подходе к Киеву, просто перемолола все самые боеспособные подразделения.

Когда начнётся решающее сражение за Донбасс

Если внимательно посмотреть на карту специальной операции РФ на Украине, то становится ясно, куда именно отошли российские войска от Киева и Чернигова. Эти подразделения стали частью "северного клина", усиливающего наступление на группировку ВСУ в Донбассе. Перегруппировка войск из-под Киева позволила армии сосредоточиться на направлении Харьков – Изюм – Краматорск, при этом в сам Харьков, как и в Киев (равно как в Чернигов и другие крупные города) российские войска не заходят, сберегая мирное население, гражданскую инфраструктуру и собственных солдат.

Карта специальной военной операции на Украине Смотреть

Интерактивная карта © MASH

Мобильность войск, сохранённая благодаря инсценировке нападения на Киев, позволила зачистить от украинских войск весь юг страны, в том числе самую важную линию — Мариуполь – Мелитополь – Бердянск – Херсон, и дала возможность Российской армии выйти на оперативный простор к Николаеву. После зачистки Мариуполя и уничтожения последнего очага сопротивления на заводе "Азовсталь" вся южная группировка, вероятно, двинется наверх для соединения с основными силами севера, возможно, где-то в районе Павлограда, в нескольких десятках километров от Днепропетровска. Артур Дери отмечает, что "после соединения двух больших стрелок на карте украинская армия перестанет существовать".

Две крупные группировки с севера и юга — это сила, которой украинская армия не может противостоять. Всё снабжение ВСУ в Донбассе уже отрезано, и сделали это по всем правилам боевых действий — в первую очередь и очень быстро. Пока украинскую армию "отвлекали от мяча" и сковывали боями в районе Киева, российская авиация и "Калибры" молотили линии снабжения, склады с ракетами, патронами и топливом. И теперь у ВСУ в Донбассе 40–60 тыс. человек, у которых, как в Мариуполе, рано или поздно закончатся патроны, еда и вода Артур Дери Ветеран "Бури в пустыне", мастер-старшина спецназа ВМС США

Наступление на Донбасс

Реактивный артиллерийский взвод Народной милиции ДНР ведёт огонь по позициям ВСУ. Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

По словам Скотта Риттера, параллельно с тем, как силы ДНР и ЛНР тревожат ВСУ и заставляют украинскую армию совершать ошибки, Армия России "продолжает заниматься тем, что разоряет тылы, лишая силы Украины возможности маневрировать".

Солдат, который хочет есть, спать, у которого нет медикаментов и техники, для которой не нашлось горючего, это в лучшем случае военнопленный. В худшем, если украинская армия не будет сдаваться и не начнёт отступать, их всех там уничтожат. Но при этом Россия по-прежнему избирательна в своих атаках — уничтожает только военные объекты, города никто не трогает. Это совершенно поразительная тактика Скотт Риттер Ветеран морской пехоты США, военный аналитик

Оттягивание основных сил Украины на Киев, в том числе и нескольких батальонов (общей численностью примерно 10 тыс. человек), обученных по стандартам США и НАТО, позволило не только провести быстрое окружение Мариуполя и зачистку юга Украины от регулярной армии, но и привело к тому, что на определённом этапе была вскрыта вся система обмена информацией о передвижениях украинских войск. После этого в дело снова включились крылатые ракеты и штурмовая авиация, и все пути к снабжению группировки ВСУ в Донбассе начали отрезать ещё на подступах к центральной части страны. Из-за этого 24 мобильные бригады ВСУ потеряли любые способности маневрировать и вынуждены окапываться там, где оказались на момент последнего авиаудара ВКС.

29 марта министр обороны Сергей Шойгу заявил о том, что основные задачи спецоперации на Украине на первом этапе выполнены. Заявление министра не вызвало никаких сомнений у людей с минимальными аналитическими способностями. Слова Шойгу напрямую стыкуются с происходящим: самые боеспособные подразделения ВСУ отвлекающим манёвром были стянуты в одно место и уничтожены, а Российская армия, выполнив приказ на первом этапе, перегруппировалась и приготовилась зачистить от украинских военных Донбасс. Помощь людям, в том числе и российским гражданам на этой территории, была одной из основных задач "Операции Z" с 24 февраля.

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев Когда Армия России закончит разгром ВСУ? 0 К 9 мая К осени Справятся раньше

Авторы Сергей Андреев