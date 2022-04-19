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Регион
Опубликовано 19 апреля 2022, 14:25
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Военное положение на Украине может быть продлено до 25 мая

Такая дата, по данным СМИ, фигурирует в законопроекте президента страны Владимира Зеленского.

На сайте Верховной рады появился законопроект президента Украины Владимира Зеленского о продлении военного положения. Полный текст документа пока отсутствует, однако, по данным Общественного телевидения Украины, военное положение предлагается продлить до 25 мая 2022 года.

Прежний срок действия военного положения на Украине истекает 25 апреля, при этом ранее в Верховной раде уже анонсировали его продление.

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Напомним, что 9 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков повторил тезис о надеждах Москвы на то, что спецоперация на Украине может быть завершена "в обозримом будущем".

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