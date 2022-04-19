В ДНР сообщили, что никто так и не воспользовался гумкоридором из "Азовстали" в Мариуполе
Ранее в Киеве утверждали, что на предприятии якобы находятся десятки мирных жителей. Для их эвакуации был организован специальный выход.
Никто так и не воспользовался организованным около завода "Азовсталь" в Мариуполе новым гуманитарным коридором для выхода мирных жителей. Об этом в эфире Первого канала сообщил руководитель администрации главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Алексей Никоноров.
"Никто не вышел. <...> Уже предоставлялись [гуманитарные] коридоры. Но те [люди], которые могли выбраться и хотели выбраться, уже это сделали", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.
Ранее Лайф сообщал, что Минобороны РФ назвало вбросом сообщение о находящихся на "Азовстали" гражданских. При этом генерал-полковник Михаил Мизинцев уточнил, что если мирные жители, как утверждают в Киеве, на территории завода всё-таки есть, то украинской власти нужно их вывести через гумкоридоры.