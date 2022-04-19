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Регион
Опубликовано 19 апреля 2022, 15:10
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В ДНР сообщили, что никто так и не воспользовался гумкоридором из "Азовстали" в Мариуполе

Ранее в Киеве утверждали, что на предприятии якобы находятся десятки мирных жителей. Для их эвакуации был организован специальный выход.

Никто так и не воспользовался организованным около завода "Азовсталь" в Мариуполе новым гуманитарным коридором для выхода мирных жителей. Об этом в эфире Первого канала сообщил руководитель администрации главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Алексей Никоноров.

"Никто не вышел. <...> Уже предоставлялись [гуманитарные] коридоры. Но те [люди], которые могли выбраться и хотели выбраться, уже это сделали", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.

Лайф публикует видео неудачных попыток прорыва националистов из "Азовстали" в Мариуполе
Лайф публикует видео неудачных попыток прорыва националистов из "Азовстали" в Мариуполе

Ранее Лайф сообщал, что Минобороны РФ назвало вбросом сообщение о находящихся на "Азовстали" гражданских. При этом генерал-полковник Михаил Мизинцев уточнил, что если мирные жители, как утверждают в Киеве, на территории завода всё-таки есть, то украинской власти нужно их вывести через гумкоридоры.

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Наталья Исакова
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