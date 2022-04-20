Economist: Байден решил поссорить Путина и Мадуро

По мнению автора статьи, президент США может использовать спецоперацию России на Украине и попытаться вбить клин в отношения Москвы и Каракаса.

Британский журнал Economist заявил о намерении американского президента Джо Байдена поссорить своих коллег — лидеров России и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро.

Издание поясняет, что потери от эмбарго на российскую нефть Белый дом сможет восполнить поставками из Венесуэлы. Для этого Вашингтону необходимо отказаться от действующего ныне полного запрета на импорт венесуэльской нефти.

"Если Джо Байден намерен добиться разрядки в отношениях с Венесуэлой, то это произойдёт не только по экономическим причинам. Он, вероятно, надеется использовать военную операцию на Украине, чтобы вбить клин в отношения Венесуэлы и России, которую Москва считает одним из ближайших союзников", — говорится в статье.

Сделка с Венесуэлой поможет Байдену убить двух зайцев: вбить клин в отношения России и Венесуэлы и ликвидировать дефицит нефти на внутреннем рынке Америки. В то же время, как отмечается в статье, если даже сделка будет заключена, "то не совсем на условиях Байдена".