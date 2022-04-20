МВД: Участники боёв на Украине пытаются проникнуть в Россию под видом беженцев
Замначальника ГУ по противодействию экстремизму Дмитрий Петров заявил, что в отношении них принимаются "процессуальные решения".
Участники боевых действий на Украине пытаются проникнуть на территорию России под видом беженцев. Об этом рассказал замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Дмитрий Петров.
"В составе беженцев пытаются к нам проникнуть на территорию лица, принимающие участие в боевых действиях. Это не секрет", — цитирует его ТАСС.
Их точное количество Петров не назвал, но добавил, что "они выявляются с определённой периодичностью".
А ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказывал, что боевики украинского националистического полка "Азов" регулярно пытаются вырваться из Мариуполя, переодевшись в гражданскую одежду. Однако, по его словам, неонацистов выдают татуировки со свастикой и другими символами.
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