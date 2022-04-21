Эксперт Шурыгин: Передача США самолётов Киеву означала бы другой уровень вмешательства

По мнению специалиста, украинская авиация существует лишь в качестве некой условной реальности. Но у Незалежной есть большой парк советских самолётов, и Штаты могли придумать, как их реанимировать.

Если бы Запад передал Киеву свои самолёты, то это означало бы другой уровень вмешательства в происходящее на Украине. Таким мнением поделился военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с Лайфом, комментируя заявления Пентагона о том, что слова о передаче летательных аппаратов Украине были ошибкой.

"Это понижает уровень помощи, потому что одно дело — передавать советские боевые самолёты, но возникает вопрос "какие и откуда?", потому что советских самолётов в Европе больше нет. А передавать свои собственные самолёты — это уже совершенно другой уровень вмешательства", — сказал специалист.

Кроме того, он отметил, что в случае с западными летательными аппаратами ещё необходимо научить человека ими пользоваться, что требует гораздо больше времени, чем один месяц. В этой связи, отметил эксперт, у всех возник вопрос "какие самолёты США передали Украине?", поэтому пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби и поспешил признать свою ошибку.

Шурыгин также подчеркнул, что большое значение играют запчасти для летательных аппаратов, тем более для повреждённых. Но ключевым вопросом является их доставка. По мнению эксперта, Украина имеет большой парк советских самолётов, особенно в западных областях, и вероятно, что США нашли возможность их реанимировать.

"Они (запчасти. — Прим. Лайфа) позволят иметь какое-то количество самолётов взамен тех, которые уничтожены. Уж авиация Украины фактически сейчас — назвать её активность минимальной очень сложно", — рассказал Шурыгин.

По его словам, украинская авиация существует лишь в качестве некой условной реальности, для поддержания которой "всё-таки кто-то периодически поднимался в воздух".