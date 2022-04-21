Военный эксперт Крутиков: Освобождение Мариуполя позволит взять "в котёл" солдат ВСУ

Специалист также назвал абсолютно правильным решение не штурмовать "Азовсталь", уточнив, что националистам перекроют выходы из бункеров, лишат их связи и электроэнергии и будут ждать.

Взятие Мариуполя российскими военными позволит начать зачистку подконтрольных Киеву северных районов ДНР освободившимися силами. Об этом рассказал военный эксперт Евгений Крутиков.

"Освобождение Мариуполя высвободит очень большое количество войск, стянутых к городу. Силам ДНР предстоит освободить ещё северные районы Донецкой республики, пока остающиеся под контролем Киева, — Угледар и другие небольшие города", — приводит его слова РИА ФАН.

Кроме того, движение военных на север создаст прямую угрозу окружения в Донбассе масштабной группировке Вооружённых сил Украины, в результате которого минимум 70 тысяч военных окажутся "в котле". Теперь этот сценарий может быть реализован уже в ближайшие недели.

Специалист уточнил, что в Мариуполе противник "огрызается" и использует бункерные галереи времён СССР, а также самостоятельно нарытые укрепления в подземных коммуникациях завода "Азовсталь". И решение об отмене штурма предприятия — абсолютно верное. Крутиков добавил, что все выходы из бункеров будут закупорены, в них заглушат связь, отключат электрогенераторы, лишат боевиков водоснабжения и будут ждать.