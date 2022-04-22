В Госдуме предложили в два раза увеличить налоговый вычет при покупке жилья
Инициаторы объясняют это резким ростом стоимости недвижимости с того момента, когда утверждались действующие лимиты по выплатам.
Максимальный налоговый вычет при покупке квартиры или строительстве дома может быть увеличен в два раза — до 520 тысяч рублей. Соответствующий законопроект разрабатывает группа депутатов Госдумы.
Как пишет газета "Известия", они также предлагают увеличить налоговый вычет на погашение процентов по ипотеке — тоже в два раза, до 780 рублей. Как говорят авторы законопроекта, инициатива обусловлена резким ростом стоимости жилья с того момента, когда утверждались действующие лимиты по выплатам.
"Нужно делать всё для того, чтобы облегчить жизнь наших граждан в вопросе приобретения жилья: и увеличивать налоговый вычет, и создавать любые другие благоприятные условия", — сказал глава думского Комитета по соцполитике, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.
В готовящемся законопроекте помимо повышения лимитов на покупку жилья и погашение ипотеки предлагается распространить налоговый вычет по НДФЛ также на расходы по аренде жилья. Это позволит гражданам, проживающим по долгосрочным договорам найма, ежегодно компенсировать до полутора месяцев арендных платежей.
Ранее Лайф рассказывал, что директор Института исследований проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести в России налоговый вычет при покупке личного автомобиля.
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