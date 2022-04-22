В Госдуме предложили в два раза увеличить налоговый вычет при покупке жилья

Инициаторы объясняют это резким ростом стоимости недвижимости с того момента, когда утверждались действующие лимиты по выплатам.

Максимальный налоговый вычет при покупке квартиры или строительстве дома может быть увеличен в два раза — до 520 тысяч рублей. Соответствующий законопроект разрабатывает группа депутатов Госдумы.

Как пишет газета "Известия", они также предлагают увеличить налоговый вычет на погашение процентов по ипотеке — тоже в два раза, до 780 рублей. Как говорят авторы законопроекта, инициатива обусловлена резким ростом стоимости жилья с того момента, когда утверждались действующие лимиты по выплатам.

"Нужно делать всё для того, чтобы облегчить жизнь наших граждан в вопросе приобретения жилья: и увеличивать налоговый вычет, и создавать любые другие благоприятные условия", — сказал глава думского Комитета по соцполитике, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

В готовящемся законопроекте помимо повышения лимитов на покупку жилья и погашение ипотеки предлагается распространить налоговый вычет по НДФЛ также на расходы по аренде жилья. Это позволит гражданам, проживающим по долгосрочным договорам найма, ежегодно компенсировать до полутора месяцев арендных платежей.