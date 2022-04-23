Глава Чечни Кадыров заявил об отправке очередного отряда бойцов на Украину
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Кадыров отметил, что каждый из добровольцев прошёл полный курс подготовки в Российском университете спецназа в Гудермесе.
Новый отряд добровольцев для участия в "Операции Z" выдвинулся из Чечни на Украину. Об этом рассказал глава республики Рамзан Кадыров.
"Мы проводили очередной отряд добровольцев для участия в спецоперации на Украине. Сотни настоящих патриотов со всей страны в ближайшее время прибудут в зону дислокации и вступят в схватку с бандеровской и националистической нечистью", — написал глава Чеченской Республики в телеграм-канале.
По словам Кадырова, перед отправкой в зону боевых действий все бойцы были обучены основам военного мастерства в Российском университете спецназа в Гудермесе, пройдя полный курс подготовки у профессиональных инструкторов.
А ранее Кадыров заявил о том, что российские войска взяли Мариуполь и зачистили город от националистов. По его словам, остатки боевиков оказались заблокированы под толщей бетона и железа на территории завода "Азовсталь".