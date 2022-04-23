Глава Чечни Кадыров заявил об отправке очередного отряда бойцов на Украину

Кадыров отметил, что каждый из добровольцев прошёл полный курс подготовки в Российском университете спецназа в Гудермесе.

Новый отряд добровольцев для участия в "Операции Z" выдвинулся из Чечни на Украину. Об этом рассказал глава республики Рамзан Кадыров.

"Мы проводили очередной отряд добровольцев для участия в спецоперации на Украине. Сотни настоящих патриотов со всей страны в ближайшее время прибудут в зону дислокации и вступят в схватку с бандеровской и националистической нечистью", — написал глава Чеченской Республики в телеграм-канале.

По словам Кадырова, перед отправкой в зону боевых действий все бойцы были обучены основам военного мастерства в Российском университете спецназа в Гудермесе, пройдя полный курс подготовки у профессиональных инструкторов.