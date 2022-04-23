Эксперт Литовкин — о британских диверсантах на Украине: "Агентов 007" среди них нет

Задачи этих вояк — устраивать провокации и неприятности. Взорвать завод или создать мелкую аварию на АЭС, считает собеседник Лайфа.

Британские специалисты по диверсиям и партизанской войне, которые отправлены Лондоном на Украину, не смогут повлиять на ход "Операции Z". Однако напакостить они в состоянии, считает военный эксперт ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин.

"Агента 007" среди них нет, и все они не являются спецагентами. Но вы помните, что в последнем фильме агент 007 погибает. Вот, видимо, отправили этих специалистов на верную гибель. То, что они не повлияют на проведение нашей спецоперации, это очевидно. Не могут два десятка специалистов, даже такого уровня, как Джеймс Бонд, повлиять на эту спецоперацию в реальности", — подчеркнул он беседе с Лайфом.

Эти агенты будут действовать на Украине как кроты в огороде — хулиганить, пока их не выведут оттуда, сказал эксперт. Например, они способны взрывать нефтеперерабатывающие заводы или утроить какую-от аварию на АЭС. Такие неприятности от британцев вполне ожидаемы, заключил собеседник Лайфа.