Роналду вернулся в состав "Манчестер Юнайтед" после смерти новорождённого сына
Джорджина Родригес и 37-летний футболист ждали двойню: при родах выжила девочка, мальчик умер.
Лучший бомбардир клуба "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду вошёл в стартовый состав команды на матч 34-го тура чемпионата Англии по футболу против лондонского "Арсенала". Об этом сообщается в твиттере клуба.
Португалец впервые выйдет на поле после смерти новорождённого сына. Игра с "Арсеналом" начнётся в субботу, в 14:30 по московскому времени.
19 апреля Роналду пропустил перенесённый матч 30-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" (0:4). На седьмой минуте встречи, символизировавшей номер, под которым выступает португалец, болельщики устроили на стадионе "Энфилд" продолжительные аплодисменты и исполнили гимн мерсисайдского клуба.
37-летний футболист и его подруга Джорджина Родригес ждали появления на свет близнецов, но при родах выжила только девочка. Мальчик умер.
Напомним, что Криштиану Роналду стал отцом в пятый раз. В его союзе с моделью Джорджиной Родригес девочка стала вторым ребёнком. В ноябре 2017 года Родригес родила Роналду дочку. А первый сын футболиста появился на свет в 2010-м от неизвестной женщины. Кроме того, у Роналду есть двойня от суррогатной матери.
ТАСС / ЕРА / PETER POWELL