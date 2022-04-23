Роналду вернулся в состав "Манчестер Юнайтед" после смерти новорождённого сына

Джорджина Родригес и 37-летний футболист ждали двойню: при родах выжила девочка, мальчик умер.

Лучший бомбардир клуба "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду вошёл в стартовый состав команды на матч 34-го тура чемпионата Англии по футболу против лондонского "Арсенала". Об этом сообщается в твиттере клуба.

Португалец впервые выйдет на поле после смерти новорождённого сына. Игра с "Арсеналом" начнётся в субботу, в 14:30 по московскому времени.

19 апреля Роналду пропустил перенесённый матч 30-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" (0:4). На седьмой минуте встречи, символизировавшей номер, под которым выступает португалец, болельщики устроили на стадионе "Энфилд" продолжительные аплодисменты и исполнили гимн мерсисайдского клуба.

37-летний футболист и его подруга Джорджина Родригес ждали появления на свет близнецов, но при родах выжила только девочка. Мальчик умер.