Косачёв оценил способность ВС России предотвратить провокации с химоружием на Украине
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв. © ТАСС / Александр Щербак
По данным Минобороны РФ, в Незалежной планируют использовать химическое, биологическое либо тактическое ядерное оружие, чтобы обвинить во всём Москву.
Российские военные располагают достаточными средствами, чтобы не допустить провокаций с использованием оружия массового поражения на Украине, уверен вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв. Но, по его мнению, недооценивать угрозу нельзя.
"Опасность чрезвычайно высока, но надежд на объективность международных наблюдателей мало. Американцы отлично научились манипулировать такого рода миссиями в свою пользу. Так что полагаться предстоит только на себя. Уверен, что у наших военных хватит и сил, и средств для заблаговременного отслеживания и эффективного предотвращения таких провокаций", — заявил Косачёв РИА "Новости".
Ранее Минобороны РФ сообщило, что западные страны рассматривали три сценария провокаций с оружием массового поражения на Украине. Первый — "постановочный инцидент под чужим флагом". Второй был сорван отменой штурма "Азовстали". Он предполагал максимально скрытное применение ОМП в малых объёмах. Третий и наименее вероятный сценарий — "открытое применение ОМП на поле боя".