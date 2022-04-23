Косачёв оценил способность ВС России предотвратить провокации с химоружием на Украине

По данным Минобороны РФ, в Незалежной планируют использовать химическое, биологическое либо тактическое ядерное оружие, чтобы обвинить во всём Москву.

Российские военные располагают достаточными средствами, чтобы не допустить провокаций с использованием оружия массового поражения на Украине, уверен вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв. Но, по его мнению, недооценивать угрозу нельзя.

"Опасность чрезвычайно высока, но надежд на объективность международных наблюдателей мало. Американцы отлично научились манипулировать такого рода миссиями в свою пользу. Так что полагаться предстоит только на себя. Уверен, что у наших военных хватит и сил, и средств для заблаговременного отслеживания и эффективного предотвращения таких провокаций", — заявил Косачёв РИА "Новости".