ЦБ Италии пообещал справиться с последствиями антироссийских санкций

Рецессии итальянской экономики ожидать не стоит, потому как конфликт на Украине не так глобален, как пандемия, считают в регуляторе. А вот Confinfustria прогнозирует низкий ВВП.

Руководитель Банка Италии Иньяцио Виско в беседе с журналистами телеканала Rai 3 выразил убеждённость, что стране под силу справиться с антироссийскими санкциями. По его словам, рецессии итальянской экономики ожидать не стоит, потому как конфликт на Украине не настолько глобален, как пандемия или кризис 2009 года.

"В следующие несколько месяцев у нас по-прежнему будут высокие цены на газ и нефть, они будут колебаться вокруг этих высоких уровней, очень высоких, чтобы потом упасть во второй половине и более серьёзно в конце года", — заявил Виско.

Глава итальянского ЦБ заверил телезрителей, что можно сохранять спокойствие, ведь экономически страна готова поддерживать самые уязвимые слои населения, которые больше всего могут пострадать.

Между тем ассоциация промышленников Confindustria убеждена, что по итогам этого года ВВП Италии может составить 1,9%, а если сценарий будет ещё хуже, то 1,5%. Confinfustria опубликовала доклад, в котором подтверждается ухудшение основных экономических показателей. Среди прочего в исследовании говорится, что из-за конфликта на Украине цены на энергоносители и прочие товары постоянно меняются, а также увеличивается нехватка материалов.

"В дополнение к последствиям коронавируса это снижает ВВП в первом квартале 2022 года и тенью ложится на второй: тренд апреля под угрозой, а перспективы мрачны", — указано в докладе.