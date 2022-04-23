Эксперт Есин назвал власти Украины предателями своего народа

В Киеве прекрасно знали, что разжигание русофобии вызовет конфликт с Россией, и сознательно шли на это, отметил гость шоу "Дайте сказать!".

Эксперт Иван Есин сказал, что считает правящие элиты Украины предателями своего народа. Видео © YouTube / "Дайте сказать!"

Украина должна перестать быть проектом "Анти-Россия". К этому её привели, не без помощи Запада, местные правящие элиты, которых иначе как предателями своего народа не назовёшь. Об этом рассказал в новом выпуске программы "Дайте сказать!" директор исторического парка "Россия — моя история!" Иван Есин.

"Они прекрасно понимали, что все те действия, которые они предусмотрели, приведут к неминуемому конфликту с Россией. Если бы они любили свой народ, если бы они руководствовались интересами украинцев, а не своими частными интересами, то они никогда бы на это не пошли", — пояснил он.

Аналитик подчеркнул, что "Операция Z" должна завершиться судом над украинским руководством и денацификацией страны. Полный выпуск шоу "Дайте сказать!" с Иваном Есиным смотрите здесь.