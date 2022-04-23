Пропускной пункт в Курской области обстреляли со стороны Украины
В результате произошло возгорание помещения Россельхознадзора. Наши пограничники и военные держат ситуацию под контролем. Раненых и погибших нет.
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об обстреле пропускного пункта на российско-украинской границе в Глушковском районе со стороны Незалежной. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.
"Сегодня из миномётов вновь обстреляли пункт пропуска на границе в Глушковском районе Курской области со стороны Украины. В результате произошло возгорание помещения Россельхознадзора. Наши пограничники и военные держат ситуацию под контролем. Раненых и погибших нет", — написал губернатор.
Напомним, что позиции пограничников в Курской области уже пытались обстрелять из миномётов. По словам губернатора Старовойта, огневые точки противника были подавлены, жертв и разрушений с российской стороны нет.
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