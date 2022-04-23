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Регион
Опубликовано 23 апреля 2022, 15:38
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Пропускной пункт в Курской области обстреляли со стороны Украины

В результате произошло возгорание помещения Россельхознадзора. Наши пограничники и военные держат ситуацию под контролем. Раненых и погибших нет.

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об обстреле пропускного пункта на российско-украинской границе в Глушковском районе со стороны Незалежной. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

"Сегодня из миномётов вновь обстреляли пункт пропуска на границе в Глушковском районе Курской области со стороны Украины. В результате произошло возгорание помещения Россельхознадзора. Наши пограничники и военные держат ситуацию под контролем. Раненых и погибших нет", — написал губернатор.

Губернатор Старовойт: Обстрел погранпункта РФ вёлся из лесополосы со стороны Украины
Губернатор Старовойт: Обстрел погранпункта РФ вёлся из лесополосы со стороны Украины

Напомним, что позиции пограничников в Курской области уже пытались обстрелять из миномётов. По словам губернатора Старовойта, огневые точки противника были подавлены, жертв и разрушений с российской стороны нет.

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Никита Осипов
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