Пропускной пункт в Курской области обстреляли со стороны Украины

В результате произошло возгорание помещения Россельхознадзора. Наши пограничники и военные держат ситуацию под контролем. Раненых и погибших нет.

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об обстреле пропускного пункта на российско-украинской границе в Глушковском районе со стороны Незалежной. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

"Сегодня из миномётов вновь обстреляли пункт пропуска на границе в Глушковском районе Курской области со стороны Украины. В результате произошло возгорание помещения Россельхознадзора. Наши пограничники и военные держат ситуацию под контролем. Раненых и погибших нет", — написал губернатор.