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Опубликовано 23 апреля 2022, 18:44
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Зеленский анонсировал приезд Блинкена и Остина в Киев 24 апреля

Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / AP

Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / AP

В ходе переговоров точно будет обсуждаться список необходимого Украине вооружения и темпы его поставок, сообщил лидер Незалежной.

Министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен посетят Киев 24 апреля. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции на одной из станций городского метро.

"Завтра в Киев прилетают представители США, у меня будет встреча и с министром обороны, и с госсекретарём США господином Блинкеном", — сказал Зеленский.

Он добавил, что в ходе переговоров, возможно, будет поднят вопрос и о приезде на Украину президента США Джо Байдена "с целью поддержки" народа Незалежной. Кроме того, по словам Зеленского, американскими чиновниками точно будет обсуждаться список необходимого Киеву вооружения и темпы его поставок.

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Ранее Лайф писал, что генсек ООН Гутерриш намерен посетить Украину 28 апреля. Он планирует встретиться с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, а также будет принят президентом Владимиром Зеленским.

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Никита Осипов
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