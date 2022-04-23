Зеленский анонсировал приезд Блинкена и Остина в Киев 24 апреля

В ходе переговоров точно будет обсуждаться список необходимого Украине вооружения и темпы его поставок, сообщил лидер Незалежной.

Министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен посетят Киев 24 апреля. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции на одной из станций городского метро.

"Завтра в Киев прилетают представители США, у меня будет встреча и с министром обороны, и с госсекретарём США господином Блинкеном", — сказал Зеленский.

Он добавил, что в ходе переговоров, возможно, будет поднят вопрос и о приезде на Украину президента США Джо Байдена "с целью поддержки" народа Незалежной. Кроме того, по словам Зеленского, американскими чиновниками точно будет обсуждаться список необходимого Киеву вооружения и темпы его поставок.