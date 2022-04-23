Музыкальная группа "Сёстры победы" доставила пасхальные куличи бойцам ЛНР на передовую

В данном коллективе девять молодых жительниц Луганска, чьи мужья, женихи, братья и отцы сейчас участвуют в боях.

Девушки из музыкальной группы "Сёстры победы" передали пасхальные куличи бойцам Луганской Народной Республики (ЛНР), которые находятся на передовой, а также обеспечивают безопасность тыла.

Данная группа была собрана в марте нынешнего года. В ней девять молодых жительниц Луганска, чьи мужья, женихи, братья и отцы сейчас участвуют в боях. "Сёстры победы" уже сняли один клип, в данный момент они активно работают над новым материалом.

"Мы хотим внести вклад в нашу общую победу, поэтому решили поддержать наших мужчин творчеством. А сегодня просто поздравляем бойцов с Пасхой", — сообщила журналистам одна из участниц, студентка мединститута Валерия.

Её жених сейчас служит медбратом в действующих частях Народной милиции ЛНР. Девушки доставили куличи, сувениры и иконки в военные комендатуры республики, навестили блокпосты, в том числе по дороге в город Кременная, который был недавно освобождён от украинских националистов. Девушки также поздравляли военных в проезжающей мимо технике. Военнослужащие ЛНР поблагодарили девушек за подарки и поздравления, отметив, что им сейчас очень важна поддержка.

"Это было очень неожиданно и приятно. Здорово среди военных будней получить такой праздник", — поведал один из бойцов.