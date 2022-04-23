"Командиры это понимают": Зеленский признал неготовность Киева к военной деблокаде Мариуполя
Владимир Зеленский. Фото © Сайт президента Украины
Глава Незалежной отметил, что страна имеет право на военное разблокирование городов, и выразил надежду, что в скором времени сможет это сделать.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов к деблокаде Мариуполя военными средствами. Причём это понимают и боевики, которые сейчас находятся на "Азовстали".
"Мы имеем право на военное разблокирование наших городов. И надеемся, что сможем это сделать. Готовы ли мы сейчас? Нет. Никому не верьте. К военному разблокированию сегодня мы не готовы", — сказал он во время пресс-конференции в киевском метро.
Лидер Незалежной также добавил, что это понимают и украинские военные, а именно командиры, которые в настоящее время находятся на территории "Азовстали".
Ранее Лайф писал, что президент РФ Владимир Путин приказал отменить штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе, где укрываются украинские националисты. Он назвал такой военный манёвр нецелесообразным из-за вероятных человеческих потерь с нашей стороны. Однако российский лидер поручил заблокировать промышленную зону так, "чтобы муха не пролетела".