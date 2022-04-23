"Командиры это понимают": Зеленский признал неготовность Киева к военной деблокаде Мариуполя

Глава Незалежной отметил, что страна имеет право на военное разблокирование городов, и выразил надежду, что в скором времени сможет это сделать.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов к деблокаде Мариуполя военными средствами. Причём это понимают и боевики, которые сейчас находятся на "Азовстали".

"Мы имеем право на военное разблокирование наших городов. И надеемся, что сможем это сделать. Готовы ли мы сейчас? Нет. Никому не верьте. К военному разблокированию сегодня мы не готовы", — сказал он во время пресс-конференции в киевском метро.

Лидер Незалежной также добавил, что это понимают и украинские военные, а именно командиры, которые в настоящее время находятся на территории "Азовстали".