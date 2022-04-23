Чавушоглу заявил о наличии у России и Украины проекта совместной декларации

По словам главы МИД, на данный момент этот всеобъемлющий текст обсуждают переговорщики. Кроме того, между лидерами стран работают закулисные связи.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Россия и Украина выработали проект совместной декларации. Об этом передаёт телеканал ТРТ.

"На данный момент есть всеобъемлющий текст, который обсуждают переговорщики. Кроме того, между лидерами работают закулисные связи. Мы видим, что в этом процессе есть и проект совместной декларации", — сказал Чавушоглу в беседе с турецкими журналистами в ходе турне в страны Латинской Америки.